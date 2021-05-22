Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс: гости способны удивить фаворита

Прогноз Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (22 мая), ставки и коэффициенты

Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (22-го мая), ставки и коэффициенты

22-го мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Голдфилдс Джайнтс примет соперника по национальному первенству Джоондалуп Ваннеро Вульфс.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 22-го мая предстоит поединок против БК Джоондалуп Ваннеро Вульфс. По московскому времени начало игры будет в 14:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Голдфилдс Джайнтс и Джоондалуп Ваннеро Вульфс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 22-го мая. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Джоондалуп Ваннеро Вульфс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Голдфилдс Джайнтс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Голдфилдс Джайнтс

Летом баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Джоондалуп Ваннеро Вульфс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Джоондалуп Ваннеро Вульфс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Австралии, Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс

На 22-го мая в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 14:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Джоондалуп Ваннеро Вульфс удалось одержать победу у себя дома.



Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс (22-го мая), ставки и коэффициенты

Голдфилдс Джайнтс

В этом сезоне баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Джоондалуп Ваннеро Вульфс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Джоондалуп Ваннеро Вульфс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 22-го мая сыграет матч против БК Джоондалуп Ваннеро Вульфс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 14:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Голдфилдс Джайнтс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голдфилдс Джайнтс — Джоондалуп Ваннеро Вульфс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Голдфилдс Джайнтс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Голдфилдс Джайнтс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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