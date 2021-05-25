Милуоки Бакс (Kraken) — Бруклин Нетс (Oni): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Милуоки Бакс (Kraken) — Бруклин Нетс (Oni) (25 мая), ставки и коэффициенты

Милуоки Бакс (Kraken) — Бруклин Нетс (Oni) (25 мая), ставки и коэффициенты

25 мая в 08:21 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Милуоки Бакс (Kraken) примет соперника по национальному первенству Бруклин Нетс (Oni).



25 мая снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Милуоки Бакс (Kraken) – Бруклин Нетс (Oni), который начнется в 08:21 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Милуоки Бакс (Kraken) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Милуоки Бакс (Kraken) — Бруклин Нетс (Oni):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Kraken) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бруклин Нетс (Oni). Данный поединок будет сыгран 25 мая, а по московскому времени его начало состоится в 08:21. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Oni) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Милуоки Бакс (Kraken)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Kraken), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Милуоки Бакс (Kraken) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Kraken) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Бруклин Нетс (Oni)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Oni) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Oni) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Oni) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Милуоки Бакс (Kraken)» — «Бруклин Нетс (Oni)»: прогноз автора

Вплоть до 25 мая включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Милуоки Бакс (Kraken) — Бруклин Нетс (Oni). А так как начало встречи в 08:21 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Kraken) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Милуоки Бакс (Kraken) — Бруклин Нетс (Oni) 25 мая

Милуоки Бакс (Kraken)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Kraken) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Милуоки Бакс (Kraken) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Kraken) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Милуоки Бакс (Kraken) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Бруклин Нетс (Oni)

После того, как баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Oni) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Oni) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Oni) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Милуоки Бакс (Kraken) — Бруклин Нетс (Oni) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Kraken) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 25 мая сыграет матч против БК Бруклин Нетс (Oni). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:21 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Милуоки Бакс (Kraken) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Милуоки Бакс (Kraken) — Бруклин Нетс (Oni): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Kraken) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Милуоки Бакс (Kraken) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Kraken) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Oni) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Oni) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Oni) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Милуоки Бакс (Kraken) — Бруклин Нетс (Oni). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Kraken) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Милуоки Бакс (Kraken) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Kraken) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Oni) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Oni) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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