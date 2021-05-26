Прогноз Анна-Лена Фридзам — Вероника Сепеде Роиг (26-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Анна-Лена Фридзам — Вероника Сепеде Роиг. Прогноз, ставки на матч. WTA (26.05.21)

26-го мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Анна-Лена Фридзам , а противостоять в этом поединке будет Вероника Сепеде Роиг.



Так как Анна-Лена Фридзам в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Вероника Сепеде Роиг, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26-го мая. Но, доказать обратное Анна-Лена Фридзам все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Анна-Лена Фридзам — Вероника Сепеде Роиг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26-го мая откроет его противостояние Анна-Лена Фридзам — Вероника Сепеде Роиг. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Анна-Лена Фридзам и Вероника Сепеде Роиг отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вероника Сепеде Роиг может гордиться семью победами, а вот Анна-Лена Фридзам имеет только пять выигранных встреч.

Анна-Лена Фридзам

Так как Анна-Лена Фридзам выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Анна-Лена Фридзам снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Анна-Лена Фридзам, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Анна-Лена Фридзам чем-то удивить, пока не ясно.



Вероника Сепеде Роиг

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Вероника Сепеде Роиг имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Вероника Сепеде Роиг демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Вероника Сепеде Роиг не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Вероника Сепеде Роиг не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

WTA, Анна-Лена Фридзам — Вероника Сепеде Роиг

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Анна-Лена Фридзам — Вероника Сепеде Роиг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.05.21)

Анна-Лена Фридзам

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Анна-Лена Фридзам выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Анна-Лена Фридзам всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Анна-Лена Фридзам уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Анна-Лена Фридзам занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Анна-Лена Фридзам больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Анна-Лена Фридзам имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Вероника Сепеде Роиг

На этом турнире Вероника Сепеде Роиг играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вероника Сепеде Роиг какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вероника Сепеде Роиг уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вероника Сепеде Роиг много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вероника Сепеде Роиг сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вероника Сепеде Роиг не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Анна-Лена Фридзам — Вероника Сепеде Роиг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Анна-Лена Фридзам и Вероника Сепеде Роиг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Анна-Лена Фридзам — Вероника Сепеде Роиг: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Анна-Лена Фридзам и Вероника Сепеде Роиг, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Анна-Лена Фридзам и Вероника Сепеде Роиг уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анна-Лена Фридзам — Вероника Сепеде Роиг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Анна-Лена Фридзам и Вероника Сепеде Роиг букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Анна-Лена Фридзам и Вероника Сепеде Роиг проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-416306-segodnya-match-tailand-kung-singapur-kung-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-26-05-21/