Прогноз Алексей Крутых — Хосе Франсиско Видал Асорин (30-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Алексей Крутых — Хосе Франсиско Видал Асорин. Прогноз, ставки на матч (30.05.21)

30-го мая в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алексей Крутых , а противостоять в этом поединке будет Хосе Франсиско Видал Асорин.



В 09:00 по Москве Алексей Крутых и Хосе Франсиско Видал Асорин выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 30-го мая. Единственный раз Алексей Крутых и Хосе Франсиско Видал Асорин встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Алексей Крутых сейчас считается фаворитом.



Алексей Крутых — Хосе Франсиско Видал Асорин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Алексей Крутых — Хосе Франсиско Видал Асорин запланирован организаторами турнира на 30-го мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 09:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Алексей Крутых и Хосе Франсиско Видал Асорин встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Алексей Крутых имеет три победы при одном поражении.

Алексей Крутых

Болельщики ожидали, что на этом турнире Алексей Крутых продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Алексей Крутых в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Алексей Крутых сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Алексей Крутых немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Хосе Франсиско Видал Асорин

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Хосе Франсиско Видал Асоринв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Хосе Франсиско Видал Асорин играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Хосе Франсиско Видал Асорин держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Хосе Франсиско Видал Асорин демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Хосе Франсиско Видал Асорин находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Алексей Крутых — Хосе Франсиско Видал Асорин

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Алексей Крутых и Хосе Франсиско Видал Асорин. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Алексей Крутых — Хосе Франсиско Видал Асорин 30-го мая

Алексей Крутых

Несмотря на внушительный возраст, Алексей Крутых демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Алексей Крутых гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Алексей Крутых обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Алексей Крутых снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Алексей Крутых может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Хосе Франсиско Видал Асорин

Хосе Франсиско Видал Асорин лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Хосе Франсиско Видал Асорин играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Хосе Франсиско Видал Асорин начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Хосе Франсиско Видал Асорин выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Хосе Франсиско Видал Асорин сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Алексей Крутых — Хосе Франсиско Видал Асорин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алексей Крутых и Хосе Франсиско Видал Асорин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алексей Крутых и Хосе Франсиско Видал Асорин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алексей Крутых, и Хосе Франсиско Видал Асорин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алексей Крутых — Хосе Франсиско Видал Асорин: соперники не будут долго запрягать

Алексей Крутых и Хосе Франсиско Видал Асорин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алексей Крутых имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хосе Франсиско Видал Асорин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алексей Крутых. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хосе Франсиско Видал Асорин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алексей Крутых довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хосе Франсиско Видал Асорин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алексей Крутых.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алексей Крутых — Хосе Франсиско Видал Асорин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Алексей Крутых и Хосе Франсиско Видал Асорин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Алексей Крутых, и Хосе Франсиско Видал Асорин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-418922-prognoz-na-match-taygers-de-kvintana-ro-olmekas-de-tabasko-30-05-21/