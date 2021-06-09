Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19). Прогноз, ставки на матч(10.06.21)

Прогноз Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) (10.06.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) 10.06.2021

10.06.2021 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб Якарепагуа ТК (19) примет соперника по национальному первенству Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19).



10.06.2021 состоится баскетбольный матч Якарепагуа ТК (19) – Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 22:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 22:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Якарепагуа ТК (19) и Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19). Организаторы турнира собираются провести данную игру 10.06.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Якарепагуа ТК (19), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Якарепагуа ТК (19)

В этом сезоне баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Якарепагуа ТК (19) нет более травмированных игроков основы.



Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Чемпионат Бразилии, Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19), несмотря на то, что он должен пройти только 10.06.2021. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 22:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19). Прогноз, ставки на матч(10.06.21)

Якарепагуа ТК (19)

Сейчас баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Якарепагуа ТК (19) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19)

После того, как баскетбольный клуб Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19), который должен пройти 10.06.2021 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Якарепагуа ТК (19) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Якарепагуа ТК (19) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Якарепагуа ТК (19) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Якарепагуа ТК (19) — Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Якарепагуа ТК (19) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Якарепагуа ТК (19) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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