Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.06.21)

Прогноз Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL) (11 июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL) 11 июня

11 июня в 16:11 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Вашингтон Уизардс (Active PG) примет соперника по национальному первенству Нью-Йорк Никс (PITBULL).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (Active PG) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 11 июня предстоит поединок против БК Нью-Йорк Никс (PITBULL). По московскому времени начало игры будет в 16:11. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (Active PG) проводит на своей площадке, и 11 июня хозяевам предстоит матч против игроков клуба Нью-Йорк Никс (PITBULL). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:11 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Вашингтон Уизардс (Active PG), а один раз сильнее были игроки БК Нью-Йорк Никс (PITBULL).

Вашингтон Уизардс (Active PG)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс (Active PG) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Вашингтон Уизардс (Active PG) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Вашингтон Уизардс (Active PG) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Нью-Йорк Никс (PITBULL)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (PITBULL) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (PITBULL) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (PITBULL) травмированы только игроки глубокого резерва.

NBA, Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL), запланированного на 11 июня. На площадке игроки обеих команд появятся в 16:11 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Вашингтон Уизардс (Active PG) и Нью-Йорк Никс (PITBULL) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс (Active PG).



Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.06.21)

Вашингтон Уизардс (Active PG)

В этом сезоне баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (Active PG) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (Active PG) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Нью-Йорк Никс (PITBULL)

После того, как баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (PITBULL) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (PITBULL) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (PITBULL) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (Active PG) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11 июня сыграет матч против БК Нью-Йорк Никс (PITBULL). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:11 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вашингтон Уизардс (Active PG) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (Active PG) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (Active PG) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Вашингтон Уизардс (Active PG) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс (Active PG) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (PITBULL) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (PITBULL) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Нью-Йорк Никс (PITBULL) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (PITBULL) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вашингтон Уизардс (Active PG) — Нью-Йорк Никс (PITBULL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс (Active PG) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Вашингтон Уизардс (Active PG) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс (Active PG) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (PITBULL) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Нью-Йорк Никс (PITBULL) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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