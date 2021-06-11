Окленд Хаскиз — Франклин Буллз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.06.21)

Прогноз Окленд Хаскиз — Франклин Буллз (12-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Окленд Хаскиз — Франклин Буллз (12-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

12-го июня 2021 года в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Новой Зеландии, в котором на своей площадке местный клуб Окленд Хаскиз примет соперника по национальному первенству Франклин Буллз.



Баскетболисты клубов Окленд Хаскиз и Франклин Буллз в 10:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 12-го июня 2021 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Окленд Хаскиз одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Окленд Хаскиз также является лидером по количеству побед.



Окленд Хаскиз — Франклин Буллз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Окленд Хаскиз проводит на своей площадке, и 12-го июня 2021 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Франклин Буллз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 10:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Окленд Хаскиз, а один раз сильнее были игроки БК Франклин Буллз.

Окленд Хаскиз

В этом сезоне баскетбольный клуб Окленд Хаскиз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Окленд Хаскиз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Окленд Хаскиз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Окленд Хаскиз нет более травмированных игроков основы.



Франклин Буллз

Прогресс баскетбольного клуба Франклин Буллз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Франклин Буллз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Франклин Буллз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

На 12-го июня 2021 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Окленд Хаскиз — Франклин Буллз, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 10:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Окленд Хаскиз — Франклин Буллз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.06.21)

Окленд Хаскиз

Сейчас баскетбольный клуб Окленд Хаскиз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Окленд Хаскиз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Окленд Хаскиз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Франклин Буллз

После того, как баскетбольный клуб Франклин Буллз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Франклин Буллз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Франклин Буллз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Окленд Хаскиз — Франклин Буллз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Окленд Хаскиз — Франклин Буллз, который должен пройти 12-го июня 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 10:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Окленд Хаскиз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Окленд Хаскиз — Франклин Буллз: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Окленд Хаскиз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Окленд Хаскиз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Окленд Хаскиз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Франклин Буллз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Франклин Буллз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Окленд Хаскиз — Франклин Буллз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Окленд Хаскиз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Окленд Хаскиз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Окленд Хаскиз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Франклин Буллз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Франклин Буллз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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