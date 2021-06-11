Прогноз Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали (12 июня), ставки и коэффициенты

Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали. Прогноз, ставки на матч (12.06.21)

12 июня в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сантьяго Фа Родригес Таверна , а противостоять в этом поединке будет Элиаким Коулибали.



Теннисное противостояние Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали пройдет 12 июня, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:30 по московскому времени. Хотя Сантьяго Фа Родригес Таверна и Элиаким Коулибали уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Элиаким Коулибали.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали:

12 июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Элиаким Коулибали, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Элиаким Коулибали выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сантьяго Фа Родригес Таверна

Сантьяго Фа Родригес Таверна, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Сантьяго Фа Родригес Таверна может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Сантьяго Фа Родригес Таверна входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Сантьяго Фа Родригес Таверна еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Сантьяго Фа Родригес Таверна сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Элиаким Коулибали

На этом турнире Элиаким Коулибали играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Элиаким Коулибали все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Элиаким Коулибали не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Элиаким Коулибали уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Элиаким Коулибали на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Элиаким Коулибали пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали 12 июня

Сантьяго Фа Родригес Таверна

Несмотря на внушительный возраст, Сантьяго Фа Родригес Таверна демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сантьяго Фа Родригес Таверна гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сантьяго Фа Родригес Таверна обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сантьяго Фа Родригес Таверна снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сантьяго Фа Родригес Таверна может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Элиаким Коулибали

Несмотря на свой молодой возраст, Элиаким Коулибали демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Элиаким Коулибали уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Элиаким Коулибали станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Элиаким Коулибали, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Элиаким Коулибали умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Элиаким Коулибали имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сантьяго Фа Родригес Таверна и Элиаким Коулибали. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сантьяго Фа Родригес Таверна и Элиаким Коулибали встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сантьяго Фа Родригес Таверна и Элиаким Коулибали довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сантьяго Фа Родригес Таверна и Элиаким Коулибали подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Сантьяго Фа Родригес Таверна и Элиаким Коулибали, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Сантьяго Фа Родригес Таверна сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Элиаким Коулибали имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Сантьяго Фа Родригес Таверна – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Сантьяго Фа Родригес Таверна и Элиаким Коулибали на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантьяго Фа Родригес Таверна — Элиаким Коулибали. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сантьяго Фа Родригес Таверна и Элиаким Коулибали.



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