Прогноз Хлоэ Паке — Далма Галфи (19-го июня), ставки и коэффициенты

Хлоэ Паке — Далма Галфи. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.06.21)

19 июня в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хлоэ Паке , а противостоять в этом поединке будет Далма Галфи.



Теннисное противостояние Хлоэ Паке — Далма Галфи пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19 июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Хлоэ Паке является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хлоэ Паке — Далма Галфи:

До 19 июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Хлоэ Паке — Далма Галфи вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Хлоэ Паке и Далма Галфи не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:00 по МСК.

Хлоэ Паке

В этом сезоне Хлоэ Паке показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Хлоэ Паке сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Хлоэ Паке еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Хлоэ Паке обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Хлоэ Паке играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Хлоэ Паке любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Далма Галфи

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Далма Галфи на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Далма Галфи демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Далма Галфи имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Далма Галфи намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Далма Галфи не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Далма Галфи будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Далма Галфи и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Далма Галфи умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Хлоэ Паке — Далма Галфи. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Хлоэ Паке и Далма Галфи впервые будут встречаться между собой. Если Хлоэ Паке уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Далма Галфи пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Хлоэ Паке демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Хлоэ Паке – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Хлоэ Паке — Далма Галфи. Прогноз, ставки на матч(19.06.21)

Хлоэ Паке

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хлоэ Паке, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хлоэ Паке уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хлоэ Паке старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хлоэ Паке, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хлоэ Паке не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хлоэ Паке все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хлоэ Паке точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Далма Галфи

Выступать в зале Далма Галфи не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Далма Галфи старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Далма Галфи принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Далма Галфи демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Далма Галфи даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Далма Галфи хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хлоэ Паке — Далма Галфи Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хлоэ Паке и Далма Галфи аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Хлоэ Паке и Далма Галфи обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Хлоэ Паке и Далма Галфи постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Хлоэ Паке — Далма Галфи: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Хлоэ Паке и Далма Галфи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хлоэ Паке имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Далма Галфи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хлоэ Паке. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Далма Галфи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хлоэ Паке довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Далма Галфи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хлоэ Паке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хлоэ Паке — Далма Галфи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Хлоэ Паке и Далма Галфи.



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