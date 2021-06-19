Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.06.21)

Прогноз Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович (19-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович 19-го июня

19-го июня в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Джоди Анна Бёррэдж , а противостоять в этом поединке будет Кристина Младенович.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович можно будет вплоть до 13:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 19-го июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Джоди Анна Бёррэдж и Кристина Младенович еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович запланирован организаторами турнира на 19-го июня, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Джоди Анна Бёррэдж и Кристина Младенович встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Джоди Анна Бёррэдж имеет три победы при одном поражении.

Джоди Анна Бёррэдж

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джоди Анна Бёррэдж находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джоди Анна Бёррэдж является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джоди Анна Бёррэдж умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джоди Анна Бёррэдж обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джоди Анна Бёррэдж может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кристина Младенович

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кристина Младенович еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кристина Младенович постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кристина Младенович пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кристина Младенович не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кристина Младенович не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Джоди Анна Бёррэдж и Кристина Младенович. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Джоди Анна Бёррэдж и Кристина Младенович должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.06.21)

Джоди Анна Бёррэдж

Несмотря на внушительный возраст, Джоди Анна Бёррэдж демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Джоди Анна Бёррэдж гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Джоди Анна Бёррэдж обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Джоди Анна Бёррэдж снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Джоди Анна Бёррэдж может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кристина Младенович

Этот сезон Кристина Младенович проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кристина Младенович снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кристина Младенович слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кристина Младенович допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джоди Анна Бёррэдж и Кристина Младенович, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джоди Анна Бёррэдж и Кристина Младенович играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джоди Анна Бёррэдж, и Кристина Младенович неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Джоди Анна Бёррэдж и Кристина Младенович из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кристина Младенович относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кристина Младенович проводит второй или третий матч. А вот Джоди Анна Бёррэдж как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Джоди Анна Бёррэдж, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Джоди Анна Бёррэдж без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Джоди Анна Бёррэдж вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джоди Анна Бёррэдж — Кристина Младенович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джоди Анна Бёррэдж и Кристина Младенович сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джоди Анна Бёррэдж, и Кристина Младенович будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-431550-greciya-kung-rossiya-kung-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-19-06-21/