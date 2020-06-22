Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд (22.06.2021), ставки и коэффициенты

Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд (22.06.2021), ставки и коэффициенты

22.06.2021 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Персидского залива, в котором на своей площадке местный клуб Аль Ахли Манама примет соперника по национальному первенству Аль-Наср Эр-Рияд.



Баскетболисты клубов Аль Ахли Манама и Аль-Наср Эр-Рияд в 15:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 22.06.2021. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Аль Ахли Манама одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Аль Ахли Манама также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд:

В 15:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Аль Ахли Манама и Аль-Наср Эр-Рияд. Организаторы турнира собираются провести данную игру 22.06.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Аль-Наср Эр-Рияд. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Аль Ахли Манама, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Аль Ахли Манама

В этом сезоне баскетбольный клуб Аль Ахли Манама уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Аль Ахли Манама одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Аль Ахли Манама лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Аль Ахли Манама нет более травмированных игроков основы.



Аль-Наср Эр-Рияд

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Аль-Наср Эр-Рияд потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Аль-Наср Эр-Рияд сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Аль-Наср Эр-Рияд не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд

Вплоть до 22.06.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд. А так как начало встречи в 15:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Аль Ахли Манама практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд 22.06.2021

Аль Ахли Манама

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Аль Ахли Манама наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Аль Ахли Манама сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Аль Ахли Манама всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Аль Ахли Манама бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Аль-Наср Эр-Рияд

В прошлом матче баскетбольный клуб Аль-Наср Эр-Рияд потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Аль-Наср Эр-Рияд и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Аль-Наср Эр-Рияд находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Аль Ахли Манама после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 22.06.2021 сыграет матч против БК Аль-Наср Эр-Рияд. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 15:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Аль Ахли Манама также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Аль Ахли Манама очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Аль Ахли Манама очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Аль-Наср Эр-Рияд был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Аль-Наср Эр-Рияд выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Аль-Наср Эр-Рияд немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аль Ахли Манама — Аль-Наср Эр-Рияд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Аль Ахли Манама был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Аль Ахли Манама вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Аль Ахли Манама практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Аль-Наср Эр-Рияд сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Аль-Наср Эр-Рияд идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat0-432710-segodnya-match-gomes-erreradzhokovich-brkichkachich-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-22-06-21/