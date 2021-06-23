Оскар Хосе Гутьеррес — Натан Ситюн. Прогноз, ставки на матч(23.06.21)

Прогноз Оскар Хосе Гутьеррес — Натан Ситюн (23 июня), ставки и коэффициенты

Оскар Хосе Гутьеррес — Натан Ситюн (23-го июня), ставки и коэффициенты

23-го июня в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оскар Хосе Гутьеррес , а противостоять в этом поединке будет Натан Ситюн.



Так как Оскар Хосе Гутьеррес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Натан Ситюн, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 23-го июня. Но, доказать обратное Оскар Хосе Гутьеррес все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Хосе Гутьеррес — Натан Ситюн:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 23-го июня встречаются Оскар Хосе Гутьеррес и Натан Ситюн. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Оскар Хосе Гутьеррес является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Оскар Хосе Гутьеррес

Оскар Хосе Гутьеррес, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Оскар Хосе Гутьеррес может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Оскар Хосе Гутьеррес входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Оскар Хосе Гутьеррес еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Оскар Хосе Гутьеррес сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Натан Ситюн

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Натан Ситюнв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Натан Ситюн играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Натан Ситюн держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Натан Ситюн демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Натан Ситюн находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

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Оскар Хосе Гутьеррес — Натан Ситюн. Прогноз, ставки на матч(23.06.21)

Оскар Хосе Гутьеррес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Оскар Хосе Гутьеррес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Оскар Хосе Гутьеррес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Оскар Хосе Гутьеррес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Оскар Хосе Гутьеррес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Оскар Хосе Гутьеррес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Оскар Хосе Гутьеррес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Оскар Хосе Гутьеррес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Натан Ситюн

Натан Ситюн лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Натан Ситюн играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Натан Ситюн начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Натан Ситюн выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Натан Ситюн сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Оскар Хосе Гутьеррес — Натан Ситюн Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Оскар Хосе Гутьеррес и Натан Ситюн, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Оскар Хосе Гутьеррес и Натан Ситюн играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Оскар Хосе Гутьеррес, и Натан Ситюн неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Оскар Хосе Гутьеррес — Натан Ситюн: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Оскар Хосе Гутьеррес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Оскар Хосе Гутьеррес и Натан Ситюн отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Натан Ситюн в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Оскар Хосе Гутьеррес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Натан Ситюн сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Оскар Хосе Гутьеррес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оскар Хосе Гутьеррес — Натан Ситюн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Оскар Хосе Гутьеррес и Натан Ситюн сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Оскар Хосе Гутьеррес, и Натан Ситюн будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-433172-lara-arruabarrena-yana-fett-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-uimbldon-22-06-21/