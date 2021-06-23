Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.06.21)

Прогноз Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли (23.06.2021), ставки и коэффициенты

Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли (23 июня), ставки и коэффициенты

23 июня в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кьеза/Пиангерелли , а противостоять в этом поединке будет Валлетта/Габриелли.



Судья теннисного матча Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23 июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кьеза/Пиангерелли и Валлетта/Габриелли более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кьеза/Пиангерелли имеет четыре победы, то Валлетта/Габриелли может похвастаться лишь двумя победами.



Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23 июня откроет его противостояние Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Кьеза/Пиангерелли и Валлетта/Габриелли отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Валлетта/Габриелли может гордиться семью победами, а вот Кьеза/Пиангерелли имеет только пять выигранных встреч.

Кьеза/Пиангерелли

В этом сезоне Кьеза/Пиангерелли показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Кьеза/Пиангерелли сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Кьеза/Пиангерелли еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Кьеза/Пиангерелли обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Кьеза/Пиангерелли играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Кьеза/Пиангерелли любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Валлетта/Габриелли

Во взрослом туре Валлетта/Габриелли проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Валлетта/Габриелли пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Валлетта/Габриелли предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Валлетта/Габриелли еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Кьеза/Пиангерелли и Валлетта/Габриелли не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Кьеза/Пиангерелли и Валлетта/Габриелли. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.06.21)

Кьеза/Пиангерелли

На этом турнире именно Кьеза/Пиангерелли может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Кьеза/Пиангерелли отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Кьеза/Пиангерелли еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Кьеза/Пиангерелли не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Валлетта/Габриелли

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Валлетта/Габриелли хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Валлетта/Габриелли никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Валлетта/Габриелли сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Валлетта/Габриелли всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кьеза/Пиангерелли и Валлетта/Габриелли, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кьеза/Пиангерелли и Валлетта/Габриелли играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кьеза/Пиангерелли, и Валлетта/Габриелли неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кьеза/Пиангерелли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кьеза/Пиангерелли и Валлетта/Габриелли отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Валлетта/Габриелли в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кьеза/Пиангерелли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Валлетта/Габриелли сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кьеза/Пиангерелли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кьеза/Пиангерелли — Валлетта/Габриелли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кьеза/Пиангерелли и Валлетта/Габриелли. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кьеза/Пиангерелли и для Валлетта/Габриелли, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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