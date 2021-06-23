Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.06.21)

Прогноз Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна (24 июня), ставки и коэффициенты

Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна (24.06.2021), ставки и коэффициенты

24.06.2021 в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эсса Кабазард , а противостоять в этом поединке будет Сантьяго Фа Родригес Таверна.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна можно будет вплоть до 11:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 24.06.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Эсса Кабазард и Сантьяго Фа Родригес Таверна еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24.06.2021 откроет его противостояние Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:30 по МСК, то есть до начала игры. Эсса Кабазард и Сантьяго Фа Родригес Таверна отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сантьяго Фа Родригес Таверна может гордиться семью победами, а вот Эсса Кабазард имеет только пять выигранных встреч.

Эсса Кабазард

Так как Эсса Кабазард выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Эсса Кабазард снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Эсса Кабазард, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Эсса Кабазард чем-то удивить, пока не ясно.



Сантьяго Фа Родригес Таверна

Сантьяго Фа Родригес Таверна имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Сантьяго Фа Родригес Таверна уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Сантьяго Фа Родригес Таверна умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Сантьяго Фа Родригес Таверна обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Сантьяго Фа Родригес Таверна проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эсса Кабазард и Сантьяго Фа Родригес Таверна – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.06.21)

Эсса Кабазард

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Эсса Кабазард, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Эсса Кабазард уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Эсса Кабазард старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Эсса Кабазард, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Эсса Кабазард не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Эсса Кабазард все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Эсса Кабазард точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сантьяго Фа Родригес Таверна

В этом сезоне Сантьяго Фа Родригес Таверна не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Сантьяго Фа Родригес Таверна сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Сантьяго Фа Родригес Таверна допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Сантьяго Фа Родригес Таверна допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Сантьяго Фа Родригес Таверна демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Эсса Кабазард и Сантьяго Фа Родригес Таверна. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Эсса Кабазард и Сантьяго Фа Родригес Таверна встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Эсса Кабазард и Сантьяго Фа Родригес Таверна довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Эсса Кабазард и Сантьяго Фа Родригес Таверна подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эсса Кабазард имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эсса Кабазард и Сантьяго Фа Родригес Таверна отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сантьяго Фа Родригес Таверна в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эсса Кабазард превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сантьяго Фа Родригес Таверна сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эсса Кабазард гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эсса Кабазард — Сантьяго Фа Родригес Таверна. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Эсса Кабазард и Сантьяго Фа Родригес Таверна.



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