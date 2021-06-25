Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас: в ожидании «эйсов»

Прогноз Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас (25-го июня), ставки и коэффициенты

Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас (25-го июня), ставки и коэффициенты

25-го июня в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уимблдон, в котором на корт выйдут Мария Камила Осорио Серрано , а противостоять в этом поединке будет Нурия Парризас-Диас.



Мария Камила Осорио Серрано сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25-го июня придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Нурия Парризас-Диас. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Нурия Парризас-Диас, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас, которая пройдет 25-го июня в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 13:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Мария Камила Осорио Серрано

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мария Камила Осорио Серрано находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мария Камила Осорио Серрано является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мария Камила Осорио Серрано умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мария Камила Осорио Серрано обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мария Камила Осорио Серрано может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Нурия Парризас-Диас

Нынешняя форма, которую демонстрирует Нурия Парризас-Диас еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Нурия Парризас-Диас постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Нурия Парризас-Диас пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Нурия Парризас-Диас не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Нурия Парризас-Диас не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Уимблдон, Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мария Камила Осорио Серрано и Нурия Парризас-Диас впервые будут встречаться между собой. Если Мария Камила Осорио Серрано уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Нурия Парризас-Диас пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мария Камила Осорио Серрано демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мария Камила Осорио Серрано – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас (25-го июня), ставки и коэффициенты

Мария Камила Осорио Серрано

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мария Камила Осорио Серрано, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мария Камила Осорио Серрано уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мария Камила Осорио Серрано старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мария Камила Осорио Серрано, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мария Камила Осорио Серрано не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мария Камила Осорио Серрано все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мария Камила Осорио Серрано точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Нурия Парризас-Диас

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Нурия Парризас-Диас хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Нурия Парризас-Диас никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Нурия Парризас-Диас сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Нурия Парризас-Диас всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мария Камила Осорио Серрано и Нурия Парризас-Диас. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мария Камила Осорио Серрано и Нурия Парризас-Диас встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мария Камила Осорио Серрано и Нурия Парризас-Диас довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мария Камила Осорио Серрано и Нурия Парризас-Диас подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мария Камила Осорио Серрано и Нурия Парризас-Диас, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мария Камила Осорио Серрано сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Нурия Парризас-Диас имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мария Камила Осорио Серрано – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мария Камила Осорио Серрано и Нурия Парризас-Диас на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мария Камила Осорио Серрано и Нурия Парризас-Диас.



http://evolvegame.ru/cat1-434611-prognoz-na-match-aleksandra-lebedeva-valeriya-koptu-ot-eksperta-25-06-21/