Прогноз Аллан Дешам — Жюльен Де Куипер (27.06.2021), ставки и коэффициенты

Аллан Дешам — Жюльен Де Куипер. Прогноз, ставки на матч (27.06.21)

27-го июня 2021 года в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аллан Дешам , а противостоять в этом поединке будет Жюльен Де Куипер.



В 10:30 по Москве Аллан Дешам и Жюльен Де Куипер выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 27-го июня 2021 года. Единственный раз Аллан Дешам и Жюльен Де Куипер встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Аллан Дешам сейчас считается фаворитом.



Аллан Дешам — Жюльен Де Куипер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27-го июня 2021 года откроет его противостояние Аллан Дешам — Жюльен Де Куипер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:30 по МСК, то есть до начала игры. Аллан Дешам и Жюльен Де Куипер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Жюльен Де Куипер может гордиться семью победами, а вот Аллан Дешам имеет только пять выигранных встреч.

Аллан Дешам

В этом сезоне Аллан Дешам показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Аллан Дешам играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Аллан Дешам умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Аллан Дешам и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Аллан Дешам будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Аллан Дешам чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Жюльен Де Куипер

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Жюльен Де Куипер в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Жюльен Де Куипер уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Жюльен Де Куипер уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Жюльен Де Куипер обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Аллан Дешам — Жюльен Де Куипер

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Прогноз и ставка на матч Аллан Дешам — Жюльен Де Куипер 27-го июня 2021 года

Аллан Дешам

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аллан Дешам, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аллан Дешам уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аллан Дешам старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аллан Дешам, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аллан Дешам не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аллан Дешам все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аллан Дешам точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Жюльен Де Куипер

Выступать в зале Жюльен Де Куипер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Жюльен Де Куипер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Жюльен Де Куипер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Жюльен Де Куипер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Жюльен Де Куипер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Жюльен Де Куипер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Аллан Дешам — Жюльен Де Куипер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аллан Дешам и Жюльен Де Куипер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Аллан Дешам и Жюльен Де Куипер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Аллан Дешам и Жюльен Де Куипер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Аллан Дешам — Жюльен Де Куипер: погода помешает показать хороший теннис

Аллан Дешам и Жюльен Де Куипер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аллан Дешам имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Жюльен Де Куипер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аллан Дешам. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Жюльен Де Куипер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аллан Дешам довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Жюльен Де Куипер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аллан Дешам.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аллан Дешам — Жюльен Де Куипер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Аллан Дешам и Жюльен Де Куипер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Аллан Дешам и для Жюльен Де Куипер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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