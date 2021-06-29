Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас: ставим на двойные ошибки

Прогноз Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас (30-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас (30 июня), ставки и коэффициенты

30 июня в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Роберто Ортега-Ольмедо , а противостоять в этом поединке будет Алекс Марти-Пухольрас.



В 11:00 по Москве Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 30 июня. Единственный раз Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Роберто Ортега-Ольмедо сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 30 июня откроет его противостояние Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Алекс Марти-Пухольрас может гордиться семью победами, а вот Роберто Ортега-Ольмедо имеет только пять выигранных встреч.

Роберто Ортега-Ольмедо

Этот турнир Роберто Ортега-Ольмедо проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Роберто Ортега-Ольмедо может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Роберто Ортега-Ольмедо однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Роберто Ортега-Ольмедо имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Роберто Ортега-Ольмедо левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Роберто Ортега-Ольмедо хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Алекс Марти-Пухольрас

На этом турнире Алекс Марти-Пухольрас выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Алекс Марти-Пухольрас снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Алекс Марти-Пухольрас чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Алекс Марти-Пухольрас уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Алекс Марти-Пухольрас зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас впервые будут встречаться между собой. Если Роберто Ортега-Ольмедо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Алекс Марти-Пухольрас пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Роберто Ортега-Ольмедо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Роберто Ортега-Ольмедо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас 30 июня

Роберто Ортега-Ольмедо

Роберто Ортега-Ольмедо не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Роберто Ортега-Ольмедо любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Роберто Ортега-Ольмедо умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Роберто Ортега-Ольмедо не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Роберто Ортега-Ольмедо умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Алекс Марти-Пухольрас

Этот сезон Алекс Марти-Пухольрас проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Алекс Марти-Пухольрас снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Алекс Марти-Пухольрас слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Алекс Марти-Пухольрас допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Роберто Ортега-Ольмедо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алекс Марти-Пухольрас в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Роберто Ортега-Ольмедо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алекс Марти-Пухольрас сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Роберто Ортега-Ольмедо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роберто Ортега-Ольмедо — Алекс Марти-Пухольрас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Роберто Ортега-Ольмедо и Алекс Марти-Пухольрас.



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