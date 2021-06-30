Прогноз Бакс/Палиска — Пусинелли Де Алмейда/Тиранте (30.06.2021), ставки и коэффициенты

Бакс/Палиска — Пусинелли Де Алмейда/Тиранте. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.06.21)

30-го июня 2021 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бакс/Палиска , а противостоять в этом поединке будет Пусинелли Де Алмейда/Тиранте.



30-го июня 2021 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Бакс/Палиска может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бакс/Палиска — Пусинелли Де Алмейда/Тиранте:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 30-го июня 2021 года встречаются Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Бакс/Палиска является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бакс/Палиска

В этом сезоне Бакс/Палиска показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Бакс/Палиска сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Бакс/Палиска еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Бакс/Палиска обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Бакс/Палиска играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Бакс/Палиска любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Пусинелли Де Алмейда/Тиранте

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Пусинелли Де Алмейда/Тирантев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Пусинелли Де Алмейда/Тиранте играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Пусинелли Де Алмейда/Тиранте держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Пусинелли Де Алмейда/Тиранте демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Пусинелли Де Алмейда/Тиранте находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Бакс/Палиска — Пусинелли Де Алмейда/Тиранте

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Бакс/Палиска — Пусинелли Де Алмейда/Тиранте. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.06.21)

Бакс/Палиска

В этом сезоне Бакс/Палиска демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бакс/Палиска уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бакс/Палиска любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бакс/Палиска часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бакс/Палиска умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Пусинелли Де Алмейда/Тиранте

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Пусинелли Де Алмейда/Тиранте хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Пусинелли Де Алмейда/Тиранте никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Пусинелли Де Алмейда/Тиранте сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Пусинелли Де Алмейда/Тиранте всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Бакс/Палиска — Пусинелли Де Алмейда/Тиранте Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бакс/Палиска — Пусинелли Де Алмейда/Тиранте: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Пусинелли Де Алмейда/Тиранте относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Пусинелли Де Алмейда/Тиранте проводит второй или третий матч. А вот Бакс/Палиска как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бакс/Палиска, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бакс/Палиска без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бакс/Палиска вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бакс/Палиска — Пусинелли Де Алмейда/Тиранте. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бакс/Палиска и Пусинелли Де Алмейда/Тиранте, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-436900-prognoz-na-match-marreysoaresh-monropospishil-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-30-06-21/