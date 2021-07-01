Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера: в ожидании «эйсов»

Прогноз Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера (01 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера 01.07.2021

01.07.2021 в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ольга Паррес Аскойтиа , а противостоять в этом поединке будет Марина Бассольс Рибера.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера можно будет вплоть до 20:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01.07.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера:

До 01.07.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 20:30 по МСК.

Ольга Паррес Аскойтиа

В этом сезоне Ольга Паррес Аскойтиа имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Ольга Паррес Аскойтиа может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Ольга Паррес Аскойтиа еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Марина Бассольс Рибера

На этом турнире Марина Бассольс Рибера выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Марина Бассольс Рибера снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Марина Бассольс Рибера чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Марина Бассольс Рибера уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Марина Бассольс Рибера зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера (01.07.2021), ставки и коэффициенты

Ольга Паррес Аскойтиа

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Ольга Паррес Аскойтиа проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Ольга Паррес Аскойтиа в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Ольга Паррес Аскойтиа больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Ольга Паррес Аскойтиа уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Марина Бассольс Рибера

В этом сезоне Марина Бассольс Рибера не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Марина Бассольс Рибера сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Марина Бассольс Рибера допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Марина Бассольс Рибера допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Марина Бассольс Рибера демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера: в ожидании «эйсов»

Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ольга Паррес Аскойтиа имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Марина Бассольс Рибера хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ольга Паррес Аскойтиа. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Марина Бассольс Рибера умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ольга Паррес Аскойтиа довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Марина Бассольс Рибера вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ольга Паррес Аскойтиа.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ольга Паррес Аскойтиа — Марина Бассольс Рибера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ольга Паррес Аскойтиа и Марина Бассольс Рибера. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ольга Паррес Аскойтиа и для Марина Бассольс Рибера, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-437817-segodnya-match-kseniya-savenkova-anna-sokol-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-01-07-21/