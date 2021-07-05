Иржи Лехекка — Филип Кристиан Жиану. Прогноз, ставки на матч(05.07.21)

Прогноз Иржи Лехекка — Филип Кристиан Жиану (05.07.2021), ставки и коэффициенты

Иржи Лехекка — Филип Кристиан Жиану (05-го июля), ставки и коэффициенты

05-го июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Иржи Лехекка , а противостоять в этом поединке будет Филип Кристиан Жиану.



Буквально несколько дней назад Иржи Лехекка и Филип Кристиан Жиану играли свои матчи, а теперь уже 05-го июля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 12:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Иржи Лехекка имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иржи Лехекка — Филип Кристиан Жиану:

Иржи Лехекка имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05-го июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Филип Кристиан Жиану. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Иржи Лехекка имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Иржи Лехекка

По непонятным причинам Иржи Лехекка в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Иржи Лехекка теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Иржи Лехекка занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Иржи Лехекка играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Иржи Лехекка имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Филип Кристиан Жиану

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Филип Кристиан Жиану теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Филип Кристиан Жиану имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Филип Кристиан Жиану испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Филип Кристиан Жиану выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Филип Кристиан Жиану занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Иржи Лехекка — Филип Кристиан Жиану

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Иржи Лехекка и Филип Кристиан Жиану впервые будут встречаться между собой. Если Иржи Лехекка уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Филип Кристиан Жиану пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Иржи Лехекка демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Иржи Лехекка – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Иржи Лехекка — Филип Кристиан Жиану. Прогноз, ставки на матч(05.07.21)

Иржи Лехекка

Несмотря на внушительный возраст, Иржи Лехекка демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Иржи Лехекка гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Иржи Лехекка обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Иржи Лехекка снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Иржи Лехекка может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Филип Кристиан Жиану

Филип Кристиан Жиану лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Филип Кристиан Жиану играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Филип Кристиан Жиану начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Филип Кристиан Жиану выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Филип Кристиан Жиану сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Иржи Лехекка — Филип Кристиан Жиану Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Иржи Лехекка и Филип Кристиан Жиану. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Иржи Лехекка и Филип Кристиан Жиану встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Иржи Лехекка и Филип Кристиан Жиану довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Иржи Лехекка и Филип Кристиан Жиану подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Иржи Лехекка — Филип Кристиан Жиану: соперники не будут долго запрягать

Иржи Лехекка и Филип Кристиан Жиану которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Иржи Лехекка имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Филип Кристиан Жиану хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Иржи Лехекка. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Филип Кристиан Жиану умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Иржи Лехекка довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Филип Кристиан Жиану вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Иржи Лехекка.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иржи Лехекка — Филип Кристиан Жиану. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Иржи Лехекка и Филип Кристиан Жиану.



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