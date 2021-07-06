Прогноз Джевецкий/Зук — Кун/Меллер (06.07.2021), ставки и коэффициенты

Джевецкий/Зук — Кун/Меллер. Прогноз, ставки на матч (06.07.21)

06 июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джевецкий/Зук , а противостоять в этом поединке будет Кун/Меллер.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Джевецкий/Зук — Кун/Меллер, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 06 июля, а его начало по МСК будет в 12:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Джевецкий/Зук. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джевецкий/Зук — Кун/Меллер:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 06 июля, ведь именно в этот день на корте встречаются Джевецкий/Зук и Кун/Меллер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Джевецкий/Зук имеет на своем счету три победы, Кун/Меллер может похвастаться четырьмя.

Джевецкий/Зук

В этом сезоне Джевецкий/Зук показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Джевецкий/Зук сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Джевецкий/Зук еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Джевецкий/Зук обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Джевецкий/Зук играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Джевецкий/Зук любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Кун/Меллер

Кун/Меллер имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Кун/Меллер уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Кун/Меллер умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Кун/Меллер обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Кун/Меллер проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Джевецкий/Зук — Кун/Меллер

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джевецкий/Зук и Кун/Меллер впервые будут встречаться между собой. Если Джевецкий/Зук уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кун/Меллер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джевецкий/Зук демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джевецкий/Зук – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Джевецкий/Зук — Кун/Меллер. Прогноз, ставки на матч(06.07.21)

Джевецкий/Зук

Несмотря на внушительный возраст, Джевецкий/Зук демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Джевецкий/Зук гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Джевецкий/Зук обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Джевецкий/Зук снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Джевецкий/Зук может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кун/Меллер

В этом сезоне Кун/Меллер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кун/Меллер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кун/Меллер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кун/Меллер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кун/Меллер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джевецкий/Зук — Кун/Меллер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джевецкий/Зук и Кун/Меллер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джевецкий/Зук — Кун/Меллер: снова ждем результативной игры

Джевецкий/Зук и Кун/Меллер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джевецкий/Зук имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кун/Меллер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джевецкий/Зук. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кун/Меллер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джевецкий/Зук довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кун/Меллер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джевецкий/Зук.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джевецкий/Зук — Кун/Меллер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Джевецкий/Зук и Кун/Меллер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Джевецкий/Зук и Кун/Меллер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-439783-prognozy-i-stavki-na-match-tornado-pro-alyans-pro-06-07-21/