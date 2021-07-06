Прогноз Марк Пашукевич — Артем Бардин (07 июля), ставки и коэффициенты

Марк Пашукевич — Артем Бардин. Прогноз, ставки на матч (07.07.21)

07-го июля 2021 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Aqua Tour, в котором на корт выйдут Марк Пашукевич , а противостоять в этом поединке будет Артем Бардин.



07-го июля 2021 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Марк Пашукевич — Артем Бардин. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 05:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Марк Пашукевич и Артем Бардин одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марк Пашукевич — Артем Бардин:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 07-го июля 2021 года откроет его противостояние Марк Пашукевич — Артем Бардин. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 05:00 по МСК, то есть до начала игры. Марк Пашукевич и Артем Бардин отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Артем Бардин может гордиться семью победами, а вот Марк Пашукевич имеет только пять выигранных встреч.

Марк Пашукевич

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Марк Пашукевич находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Марк Пашукевич является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Марк Пашукевич умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Марк Пашукевич обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Марк Пашукевич может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Артем Бардин

На этом турнире Артем Бардин играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Артем Бардин все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Артем Бардин не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Артем Бардин уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Артем Бардин на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Артем Бардин пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Марк Пашукевич» — «Артем Бардин»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Марк Пашукевич и Артем Бардин. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Марк Пашукевич и Артем Бардин продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Марк Пашукевич — Артем Бардин 07-го июля 2021 года

Марк Пашукевич

Несмотря на внушительный возраст, Марк Пашукевич демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Марк Пашукевич гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Марк Пашукевич обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Марк Пашукевич снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Марк Пашукевич может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Артем Бардин

В этом сезоне Артем Бардин не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Артем Бардин сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Артем Бардин допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Артем Бардин допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Артем Бардин демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Марк Пашукевич — Артем Бардин Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Марк Пашукевич и Артем Бардин начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Марк Пашукевич и Артем Бардин показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Марк Пашукевич и Артем Бардин провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Марк Пашукевич и Артем Бардин действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Марк Пашукевич — Артем Бардин: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Марк Пашукевич имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Марк Пашукевич и Артем Бардин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Артем Бардин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Марк Пашукевич превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Артем Бардин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Марк Пашукевич гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марк Пашукевич — Артем Бардин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марк Пашукевич и Артем Бардин букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марк Пашукевич и Артем Бардин проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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