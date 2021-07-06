Джон Бернард — Уильям Кукси: порядок побьёт класс

Прогноз Джон Бернард — Уильям Кукси (06 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джон Бернард — Уильям Кукси 06-го июля

06-го июля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Джон Бернард , а противостоять в этом поединке будет Уильям Кукси.



06-го июля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Джон Бернард и Уильям Кукси. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 18:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Джон Бернард может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Джон Бернард — Уильям Кукси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Джон Бернард — Уильям Кукси, которая пройдет 06-го июля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 18:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Джон Бернард

Пока Джон Бернард не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Джон Бернард находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Джон Бернард будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Джон Бернард довольно неплохо играет на данном покрытии.



Уильям Кукси

Во взрослом туре Уильям Кукси проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Уильям Кукси пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Уильям Кукси предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Уильям Кукси еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Джон Бернард» — «Уильям Кукси»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джон Бернард и Уильям Кукси впервые будут встречаться между собой. Если Джон Бернард уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Уильям Кукси пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джон Бернард демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джон Бернард – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Джон Бернард — Уильям Кукси 06-го июля

Джон Бернард

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джон Бернард выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джон Бернард всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джон Бернард уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джон Бернард занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джон Бернард больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джон Бернард имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Уильям Кукси

Этот сезон Уильям Кукси проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Уильям Кукси снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Уильям Кукси слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Уильям Кукси допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Джон Бернард — Уильям Кукси Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джон Бернард и Уильям Кукси начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джон Бернард и Уильям Кукси показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джон Бернард и Уильям Кукси провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джон Бернард и Уильям Кукси действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джон Бернард — Уильям Кукси: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Джон Бернард и Уильям Кукси, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Джон Бернард и Уильям Кукси уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джон Бернард — Уильям Кукси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Джон Бернард и Уильям Кукси.



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