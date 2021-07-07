Азадиньо/Кемпстер — Кортес Льорка/Стокке: порядок побьёт класс

Прогноз Азадиньо/Кемпстер — Кортес Льорка/Стокке (07 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Азадиньо/Кемпстер — Кортес Льорка/Стокке 07-го июля

07-го июля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Азадиньо/Кемпстер , а противостоять в этом поединке будет Кортес Льорка/Стокке.



Азадиньо/Кемпстер считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Кортес Льорка/Стокке 07-го июля будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Азадиньо/Кемпстер — Кортес Льорка/Стокке. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Азадиньо/Кемпстер — Кортес Льорка/Стокке запланирован организаторами турнира на 07-го июля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Азадиньо/Кемпстер и Кортес Льорка/Стокке встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Азадиньо/Кемпстер имеет три победы при одном поражении.

Азадиньо/Кемпстер

Этот турнир Азадиньо/Кемпстер проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Азадиньо/Кемпстер может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Азадиньо/Кемпстер однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Азадиньо/Кемпстер имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Азадиньо/Кемпстер левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Азадиньо/Кемпстер хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кортес Льорка/Стокке

На этом турнире Кортес Льорка/Стокке играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кортес Льорка/Стокке все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кортес Льорка/Стокке не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кортес Льорка/Стокке уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кортес Льорка/Стокке на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кортес Льорка/Стокке пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Азадиньо/Кемпстер и Кортес Льорка/Стокке уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Азадиньо/Кемпстер — Кортес Льорка/Стокке (07-го июля), ставки и коэффициенты

Азадиньо/Кемпстер

На данный момент Азадиньо/Кемпстер занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Азадиньо/Кемпстер снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Азадиньо/Кемпстер не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Азадиньо/Кемпстер не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Кортес Льорка/Стокке

Кортес Льорка/Стокке лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кортес Льорка/Стокке играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кортес Льорка/Стокке начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кортес Льорка/Стокке выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кортес Льорка/Стокке сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Азадиньо/Кемпстер — Кортес Льорка/Стокке Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Азадиньо/Кемпстер и Кортес Льорка/Стокке, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Азадиньо/Кемпстер и Кортес Льорка/Стокке играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Азадиньо/Кемпстер, и Кортес Льорка/Стокке неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Азадиньо/Кемпстер — Кортес Льорка/Стокке: порядок побьёт класс

Азадиньо/Кемпстер и Кортес Льорка/Стокке которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Азадиньо/Кемпстер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кортес Льорка/Стокке хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Азадиньо/Кемпстер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кортес Льорка/Стокке умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Азадиньо/Кемпстер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кортес Льорка/Стокке вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Азадиньо/Кемпстер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Азадиньо/Кемпстер — Кортес Льорка/Стокке. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Азадиньо/Кемпстер и Кортес Льорка/Стокке букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Азадиньо/Кемпстер и Кортес Льорка/Стокке проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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