Михаэла Бузарнеску — Анна Бондар: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Михаэла Бузарнеску — Анна Бондар (08-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Михаэла Бузарнеску — Анна Бондар 08.07.2021

08.07.2021 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Михаэла Бузарнеску , а противостоять в этом поединке будет Анна Бондар.



Буквально несколько дней назад Михаэла Бузарнеску и Анна Бондар играли свои матчи, а теперь уже 08.07.2021 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 12:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Михаэла Бузарнеску имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Михаэла Бузарнеску — Анна Бондар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Михаэла Бузарнеску имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08.07.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Анна Бондар. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Михаэла Бузарнеску имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Михаэла Бузарнеску

Пока Михаэла Бузарнеску не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Михаэла Бузарнеску находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Михаэла Бузарнеску будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Михаэла Бузарнеску довольно неплохо играет на данном покрытии.



Анна Бондар

Нынешняя форма, которую демонстрирует Анна Бондар еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Анна Бондар постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Анна Бондар пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Анна Бондар не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Анна Бондар не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Михаэла Бузарнеску» — «Анна Бондар»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Михаэла Бузарнеску и Анна Бондар. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Михаэла Бузарнеску — Анна Бондар 08.07.2021

Михаэла Бузарнеску

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Михаэла Бузарнеску выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Михаэла Бузарнеску всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Михаэла Бузарнеску уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Михаэла Бузарнеску занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Михаэла Бузарнеску больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Михаэла Бузарнеску имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Анна Бондар

Анна Бондар лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Анна Бондар играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Анна Бондар начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Анна Бондар выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Анна Бондар сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Михаэла Бузарнеску — Анна Бондар Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Михаэла Бузарнеску и Анна Бондар, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Михаэла Бузарнеску и Анна Бондар играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Михаэла Бузарнеску, и Анна Бондар неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Михаэла Бузарнеску — Анна Бондар: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Михаэла Бузарнеску имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Михаэла Бузарнеску и Анна Бондар отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Анна Бондар в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Михаэла Бузарнеску превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Анна Бондар сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Михаэла Бузарнеску гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михаэла Бузарнеску — Анна Бондар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Михаэла Бузарнеску и Анна Бондар букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Михаэла Бузарнеску и Анна Бондар проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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