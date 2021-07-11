Прогноз Андрэ Рене Вильярреаль — Санкави Говндер (11-го июля), ставки и коэффициенты

Андрэ Рене Вильярреаль — Санкави Говндер. Прогноз, ставки на матч (11.07.21)

11 июля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Андрэ Рене Вильярреаль , а противостоять в этом поединке будет Санкави Говндер.



Так как Андрэ Рене Вильярреаль в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Санкави Говндер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 11 июля. Но, доказать обратное Андрэ Рене Вильярреаль все же сможет в 19:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрэ Рене Вильярреаль — Санкави Говндер:

11 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Андрэ Рене Вильярреаль — Санкави Говндер. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Санкави Говндер, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Санкави Говндер выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Андрэ Рене Вильярреаль

В этом сезоне Андрэ Рене Вильярреаль показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Андрэ Рене Вильярреаль сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Андрэ Рене Вильярреаль еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Андрэ Рене Вильярреаль обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Андрэ Рене Вильярреаль играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Андрэ Рене Вильярреаль любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Санкави Говндер

Нынешняя форма, которую демонстрирует Санкави Говндер еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Санкави Говндер постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Санкави Говндер пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Санкави Говндер не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Санкави Говндер не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

UTR Pro Tennis Series, Андрэ Рене Вильярреаль — Санкави Говндер

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Андрэ Рене Вильярреаль и Санкави Говндер впервые будут встречаться между собой. Если Андрэ Рене Вильярреаль уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Санкави Говндер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Андрэ Рене Вильярреаль демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Андрэ Рене Вильярреаль – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Андрэ Рене Вильярреаль — Санкави Говндер 11 июля

Андрэ Рене Вильярреаль

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Андрэ Рене Вильярреаль, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Андрэ Рене Вильярреаль уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Андрэ Рене Вильярреаль старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Андрэ Рене Вильярреаль, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Андрэ Рене Вильярреаль не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Андрэ Рене Вильярреаль все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Андрэ Рене Вильярреаль точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Санкави Говндер

На этом турнире Санкави Говндер играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Санкави Говндер надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Санкави Говндер находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Санкави Говндер считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Андрэ Рене Вильярреаль — Санкави Говндер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Андрэ Рене Вильярреаль и Санкави Говндер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Андрэ Рене Вильярреаль и Санкави Говндер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Андрэ Рене Вильярреаль и Санкави Говндер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Андрэ Рене Вильярреаль и Санкави Говндер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Андрэ Рене Вильярреаль — Санкави Говндер: в ожидании «эйсов»

Андрэ Рене Вильярреаль и Санкави Говндер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Андрэ Рене Вильярреаль имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Санкави Говндер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Андрэ Рене Вильярреаль. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Санкави Говндер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Андрэ Рене Вильярреаль довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Санкави Говндер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Андрэ Рене Вильярреаль.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрэ Рене Вильярреаль — Санкави Говндер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Андрэ Рене Вильярреаль и Санкави Говндер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Андрэ Рене Вильярреаль и Санкави Говндер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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