Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария: хозяева должны брать три очка

Прогноз Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария (11-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария (11-го июля), ставки и коэффициенты

11-го июля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Эквадора, в котором на своей площадке местный клуб Сакраменто Кито примет соперника по национальному первенству Л. Д. У. — Санта Мария.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Сакраменто Кито и Л. Д. У. — Санта Мария. Оно пройдет 11-го июля, так что можно не сомневаться, что в 19:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария, запланированное на 11-го июля. Поставить на матч можно будет до 19:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Л. Д. У. — Санта Мария была еще пять лет назад.

Сакраменто Кито

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Сакраменто Кито уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Сакраменто Кито подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Сакраменто Кито старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Л. Д. У. — Санта Мария

Прогресс баскетбольного клуба Л. Д. У. — Санта Мария по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Л. Д. У. — Санта Мария обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Л. Д. У. — Санта Мария потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария, несмотря на то, что он должен пройти только 11-го июля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 19:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сакраменто Кито одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария 11-го июля

Сакраменто Кито

В последние годы Сакраменто Кито является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сакраменто Кито еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Л. Д. У. — Санта Мария

В прошлом матче баскетбольный клуб Л. Д. У. — Санта Мария потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Л. Д. У. — Санта Мария и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Л. Д. У. — Санта Мария находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сакраменто Кито после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11-го июля сыграет матч против БК Л. Д. У. — Санта Мария. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 19:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сакраменто Кито также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сакраменто Кито провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сакраменто Кито показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сакраменто Кито и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Л. Д. У. — Санта Мария входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Л. Д. У. — Санта Мария не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сакраменто Кито — Л. Д. У. — Санта Мария. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сакраменто Кито был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сакраменто Кито вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сакраменто Кито практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Л. Д. У. — Санта Мария сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Л. Д. У. — Санта Мария идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-442371-prognoz-na-match-dzhasmin-zhebavi-mariya-garsiya-sid-ot-eksperta-11-07-21/