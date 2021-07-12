Мигель Дамас — Бен Джонс. Прогноз, ставки на матч(12.07.21)

Прогноз Мигель Дамас — Бен Джонс (12 июля), ставки и коэффициенты

Мигель Дамас — Бен Джонс (12-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

12-го июля 2021 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мигель Дамас , а противостоять в этом поединке будет Бен Джонс.



Так как Мигель Дамас в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Бен Джонс, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12-го июля 2021 года. Но, доказать обратное Мигель Дамас все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Мигель Дамас — Бен Джонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 15:00 по Москве Мигель Дамас выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Бен Джонс. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 12-го июля 2021 года. Мигель Дамас не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Мигель Дамас

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мигель Дамас продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мигель Дамас в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мигель Дамас сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мигель Дамас немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бен Джонс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бен Джонс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бен Джонс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бен Джонс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бен Джонс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бен Джонс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бен Джонс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бен Джонс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бен Джонс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Мигель Дамас — Бен Джонс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Мигель Дамас — Бен Джонс. Прогноз, ставки на матч(12.07.21)

Мигель Дамас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мигель Дамас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мигель Дамас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мигель Дамас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мигель Дамас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мигель Дамас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мигель Дамас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мигель Дамас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бен Джонс

Выступать в зале Бен Джонс не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бен Джонс старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бен Джонс принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бен Джонс демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бен Джонс даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бен Джонс хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мигель Дамас — Бен Джонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мигель Дамас и Бен Джонс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мигель Дамас и Бен Джонс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мигель Дамас и Бен Джонс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мигель Дамас и Бен Джонс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мигель Дамас — Бен Джонс: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мигель Дамас и Бен Джонс из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бен Джонс относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бен Джонс проводит второй или третий матч. А вот Мигель Дамас как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мигель Дамас, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мигель Дамас без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мигель Дамас вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мигель Дамас — Бен Джонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мигель Дамас и Бен Джонс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мигель Дамас и для Бен Джонс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-442899-prognoz-na-match-amandin-monnot-lyusi-vargne-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-12-07-21/