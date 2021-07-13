Прогноз Алехандро Моро Канас — Адриа Сориано Баррера (13.07.2021), ставки и коэффициенты

Алехандро Моро Канас — Адриа Сориано Баррера. Прогноз, ставки на матч. ITF (13.07.21)

13-го июля 2021 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алехандро Моро Канас , а противостоять в этом поединке будет Адриа Сориано Баррера.



Буквально несколько дней назад Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера играли свои матчи, а теперь уже 13-го июля 2021 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 11:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Алехандро Моро Канас имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алехандро Моро Канас — Адриа Сориано Баррера:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 13-го июля 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Алехандро Моро Канас — Адриа Сориано Баррера. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:00 по Москве, пока не начался поединок. Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Алехандро Моро Канас

Этот турнир Алехандро Моро Канас проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Алехандро Моро Канас может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Алехандро Моро Канас однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Алехандро Моро Канас имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Алехандро Моро Канас левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Алехандро Моро Канас хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Адриа Сориано Баррера

На этом турнире Адриа Сориано Баррера играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Адриа Сориано Баррера все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Адриа Сориано Баррера не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Адриа Сориано Баррера уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Адриа Сориано Баррера на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Адриа Сориано Баррера пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Алехандро Моро Канас — Адриа Сориано Баррера. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Алехандро Моро Канас — Адриа Сориано Баррера 13-го июля 2021 года

Алехандро Моро Канас

На этом турнире именно Алехандро Моро Канас может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Алехандро Моро Канас отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Алехандро Моро Канас еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Алехандро Моро Канас не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Адриа Сориано Баррера

В этом сезоне Адриа Сориано Баррера действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Адриа Сориано Баррера обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Адриа Сориано Баррера не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Адриа Сориано Баррера не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Адриа Сориано Баррера имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Алехандро Моро Канас — Адриа Сориано Баррера Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алехандро Моро Канас — Адриа Сориано Баррера: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Адриа Сориано Баррера относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Адриа Сориано Баррера проводит второй или третий матч. А вот Алехандро Моро Канас как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Алехандро Моро Канас, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Алехандро Моро Канас без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Алехандро Моро Канас вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алехандро Моро Канас — Адриа Сориано Баррера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Алехандро Моро Канас и Адриа Сориано Баррера, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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