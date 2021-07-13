Прогноз Дэниэлл/Маклахлан — Крайчек/Поспишил (14-го июля), ставки и коэффициенты

Дэниэлл/Маклахлан — Крайчек/Поспишил. Прогноз, ставки на матч (14.07.21)

14-го июля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Дэниэлл/Маклахлан , а противостоять в этом поединке будет Крайчек/Поспишил.



Дэниэлл/Маклахлан сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 14-го июля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Крайчек/Поспишил. По Москве данный поединок начнется в 19:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Крайчек/Поспишил, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Дэниэлл/Маклахлан — Крайчек/Поспишил. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 14-го июля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Дэниэлл/Маклахлан — Крайчек/Поспишил вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Дэниэлл/Маклахлан и Крайчек/Поспишил не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 19:00 по МСК.

Дэниэлл/Маклахлан

Болельщики ожидали, что на этом турнире Дэниэлл/Маклахлан продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Дэниэлл/Маклахлан в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Дэниэлл/Маклахлан сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Дэниэлл/Маклахлан немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Крайчек/Поспишил

На этом турнире Крайчек/Поспишил играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Крайчек/Поспишил все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Крайчек/Поспишил не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Крайчек/Поспишил уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Крайчек/Поспишил на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Крайчек/Поспишил пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Дэниэлл/Маклахлан — Крайчек/Поспишил

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Дэниэлл/Маклахлан и Крайчек/Поспишил уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Дэниэлл/Маклахлан — Крайчек/Поспишил (14-го июля), ставки и коэффициенты

Дэниэлл/Маклахлан

На этом турнире именно Дэниэлл/Маклахлан может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Дэниэлл/Маклахлан отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Дэниэлл/Маклахлан еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Дэниэлл/Маклахлан не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Крайчек/Поспишил

В этом сезоне Крайчек/Поспишил не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Крайчек/Поспишил сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Крайчек/Поспишил допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Крайчек/Поспишил допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Крайчек/Поспишил демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Дэниэлл/Маклахлан — Крайчек/Поспишил Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дэниэлл/Маклахлан и Крайчек/Поспишил, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дэниэлл/Маклахлан и Крайчек/Поспишил играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дэниэлл/Маклахлан, и Крайчек/Поспишил неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дэниэлл/Маклахлан — Крайчек/Поспишил: порядок побьёт класс

Дэниэлл/Маклахлан и Крайчек/Поспишил которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дэниэлл/Маклахлан имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Крайчек/Поспишил хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дэниэлл/Маклахлан. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Крайчек/Поспишил умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дэниэлл/Маклахлан довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Крайчек/Поспишил вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дэниэлл/Маклахлан.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дэниэлл/Маклахлан — Крайчек/Поспишил. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дэниэлл/Маклахлан и Крайчек/Поспишил букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дэниэлл/Маклахлан и Крайчек/Поспишил проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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