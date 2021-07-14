Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен): команды сделают акцент на атаку

Прогноз Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен) (15-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен) (15 июля), ставки и коэффициенты

15 июля в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Бразилия, в котором на своей площадке местный клуб Про Еспорт (жен) примет соперника по национальному первенству Семелп Пиндамоньянгаба (жен).



В 01:30 по Москве болельщики баскетбольных клубов Про Еспорт (жен) и Семелп Пиндамоньянгаба (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 15 июля, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Про Еспорт (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Семелп Пиндамоньянгаба (жен). Данный поединок будет сыгран 15 июля, а по московскому времени его начало состоится в 01:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Семелп Пиндамоньянгаба (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Про Еспорт (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Про Еспорт (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Про Еспорт (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Про Еспорт (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Семелп Пиндамоньянгаба (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Семелп Пиндамоньянгаба (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 15 июля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 01:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Про Еспорт (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Семелп Пиндамоньянгаба (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен) 15 июля

Про Еспорт (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Про Еспорт (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Про Еспорт (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Про Еспорт (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Про Еспорт (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Семелп Пиндамоньянгаба (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Семелп Пиндамоньянгаба (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен), который должен пройти 15 июля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 01:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Про Еспорт (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен): команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Про Еспорт (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Про Еспорт (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Про Еспорт (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Семелп Пиндамоньянгаба (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Про Еспорт (жен) — Семелп Пиндамоньянгаба (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Про Еспорт (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Про Еспорт (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Про Еспорт (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Семелп Пиндамоньянгаба (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat2-444147-stavki-na-match-izraelita-makabi-de-mendoza-atletiko-san-martin-mendoza-prognoz-na-basketbol-ot-15-07-21/