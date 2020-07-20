Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.07.21)

Прогноз Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу (20.07.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу 20-го июля 2021 года

20-го июля 2021 года в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Куэрри/Макдональд , а противостоять в этом поединке будет Ламмонс/Уифроу.



Так как теннисный поединок Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу пройдет уже 20-го июля 2021 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 04:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Куэрри/Макдональд на тот момент намного сильнее, нежели Ламмонс/Уифроу.



Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го июля 2021 года откроет его противостояние Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 04:30 по МСК, то есть до начала игры. Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ламмонс/Уифроу может гордиться семью победами, а вот Куэрри/Макдональд имеет только пять выигранных встреч.

Куэрри/Макдональд

В большинстве своих выигранных поединков Куэрри/Макдональд берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Куэрри/Макдональд с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Куэрри/Макдональд сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Куэрри/Макдональд также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ламмонс/Уифроу

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ламмонс/Уифроув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ламмонс/Уифроу играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ламмонс/Уифроу держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ламмонс/Уифроу демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ламмонс/Уифроу находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.07.21)

Куэрри/Макдональд

В этом сезоне Куэрри/Макдональд демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Куэрри/Макдональд уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Куэрри/Макдональд любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Куэрри/Макдональд часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Куэрри/Макдональд умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ламмонс/Уифроу

В этом сезоне Ламмонс/Уифроу действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ламмонс/Уифроу обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ламмонс/Уифроу не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ламмонс/Уифроу не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ламмонс/Уифроу имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ламмонс/Уифроу относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ламмонс/Уифроу проводит второй или третий матч. А вот Куэрри/Макдональд как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Куэрри/Макдональд, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Куэрри/Макдональд без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Куэрри/Макдональд вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Куэрри/Макдональд — Ламмонс/Уифроу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Куэрри/Макдональд и Ламмонс/Уифроу сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Куэрри/Макдональд, и Ламмонс/Уифроу будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-446265-federika-di-sarra-irina-mariya-bara-prognoz-specialista-19-07-21/