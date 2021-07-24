Альберт Рамос — Карлос Алкарас Гарфия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.07.21)

Прогноз Альберт Рамос — Карлос Алкарас Гарфия (24.07.2021), ставки и коэффициенты

Альберт Рамос — Карлос Алкарас Гарфия (24-го июля), ставки и коэффициенты

24-го июля в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Альберт Рамос , а противостоять в этом поединке будет Карлос Алкарас Гарфия.



Альберт Рамос сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 24-го июля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Карлос Алкарас Гарфия. По Москве данный поединок начнется в 21:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Карлос Алкарас Гарфия, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Альберт Рамос — Карлос Алкарас Гарфия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24-го июля встречаются Альберт Рамос и Карлос Алкарас Гарфия. Начало поединка запланировано на 21:00 по МСК. Альберт Рамос является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Альберт Рамос

По непонятным причинам Альберт Рамос в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Альберт Рамос теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Альберт Рамос занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Альберт Рамос играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Альберт Рамос имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Карлос Алкарас Гарфия

Нынешняя форма, которую демонстрирует Карлос Алкарас Гарфия еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Карлос Алкарас Гарфия постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Карлос Алкарас Гарфия пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Карлос Алкарас Гарфия не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Карлос Алкарас Гарфия не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Альберт Рамос — Карлос Алкарас Гарфия. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Альберт Рамос — Карлос Алкарас Гарфия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.07.21)

Альберт Рамос

На данный момент Альберт Рамос занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Альберт Рамос снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Альберт Рамос не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Альберт Рамос не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Карлос Алкарас Гарфия

Карлос Алкарас Гарфия лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Карлос Алкарас Гарфия играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Карлос Алкарас Гарфия начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Карлос Алкарас Гарфия выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Карлос Алкарас Гарфия сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Альберт Рамос — Карлос Алкарас Гарфия Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Альберт Рамос и Карлос Алкарас Гарфия аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Альберт Рамос и Карлос Алкарас Гарфия обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Альберт Рамос и Карлос Алкарас Гарфия постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Альберт Рамос — Карлос Алкарас Гарфия: андердог способен удивить фаворита

Альберт Рамос и Карлос Алкарас Гарфия которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Альберт Рамос имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Карлос Алкарас Гарфия хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Альберт Рамос. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Карлос Алкарас Гарфия умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Альберт Рамос довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Карлос Алкарас Гарфия вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Альберт Рамос.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альберт Рамос — Карлос Алкарас Гарфия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Альберт Рамос и Карлос Алкарас Гарфия.



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