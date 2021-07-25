Прогноз ОКР 3×3 — Латвия 3×3 (26-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

ОКР 3×3 — Латвия 3×3. Прогноз, ставки на матч (26.07.21)

26 июля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Летние Олимпийские игры 3х3, в котором на своей площадке местный клуб ОКР 3×3 примет соперника по национальному первенству Латвия 3×3.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча ОКР 3×3 – Латвия 3×3 вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 16:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 26 июля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Латвия 3×3.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ОКР 3×3 — Латвия 3×3:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб ОКР 3×3 проводит на своей площадке, и 26 июля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Латвия 3×3. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба ОКР 3×3, а один раз сильнее были игроки БК Латвия 3×3.

ОКР 3×3

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб ОКР 3×3 не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу ОКР 3×3 придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб ОКР 3×3 ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Латвия 3×3

В составе баскетбольного клуба Латвия 3×3 нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Латвия 3×3 не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Латвия 3×3 уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 26 июля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ОКР 3×3 — Латвия 3×3. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 16:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ОКР 3×3 дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Латвия 3×3 удалось одержать победу у себя дома.



ОКР 3×3 — Латвия 3×3. Прогноз, ставки на матч(26.07.21)

ОКР 3×3

Сейчас баскетбольный клуб ОКР 3×3 демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб ОКР 3×3 играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу ОКР 3×3 вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Латвия 3×3

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Латвия 3×3 становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Латвия 3×3 уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Латвия 3×3 сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч ОКР 3×3 — Латвия 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча ОКР 3×3 — Латвия 3×3 пройдет 26 июля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 16:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

ОКР 3×3 — Латвия 3×3: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб ОКР 3×3 проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ОКР 3×3 позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ОКР 3×3 играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ОКР 3×3 сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Латвия 3×3 был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Латвия 3×3 выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Латвия 3×3 немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ ОКР 3×3 — Латвия 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ОКР 3×3 был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ОКР 3×3 вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ОКР 3×3 практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Латвия 3×3 находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Латвия 3×3 сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Латвия 3×3 действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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