Нидерланды 3×3 — Польша 3×3: хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Нидерланды 3×3 — Польша 3×3 (26-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нидерланды 3×3 — Польша 3×3 26-го июля

26-го июля в 16:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Летние Олимпийские игры 3х3, в котором на своей площадке местный клуб Нидерланды 3×3 примет соперника по национальному первенству Польша 3×3.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 26-го июля предстоит поединок против БК Польша 3×3. По московскому времени начало игры будет в 16:25. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Нидерланды 3×3 — Польша 3×3. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:25 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Нидерланды 3×3 — Польша 3×3. Матч назначен на 26-го июля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Нидерланды 3×3

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Нидерланды 3×3 больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Нидерланды 3×3 еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Польша 3×3

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Польша 3×3 сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Польша 3×3 проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Польша 3×3 травмированы только игроки глубокого резерва.

Летние Олимпийские игры 3х3, Нидерланды 3×3 — Польша 3×3

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Нидерланды 3×3 — Польша 3×3, который организаторы собираются провести 26-го июля. По московскому времени начало данной игры будет в 16:25. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Нидерланды 3×3.



Нидерланды 3×3 — Польша 3×3 (26-го июля), ставки и коэффициенты

Нидерланды 3×3

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Нидерланды 3×3 сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Нидерланды 3×3 бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Польша 3×3

В прошлом месяце баскетбольный клуб Польша 3×3 играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Польша 3×3 надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Нидерланды 3×3 — Польша 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го июля сыграет матч против БК Польша 3×3. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:25 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Нидерланды 3×3 также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Нидерланды 3×3 — Польша 3×3: хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Польша 3×3 входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Польша 3×3 не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нидерланды 3×3 — Польша 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Нидерланды 3×3 практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Польша 3×3 испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Польша 3×3 хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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