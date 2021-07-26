Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри. Прогноз, ставки на матч(27.07.21)

Прогноз Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри (27 июля), ставки и коэффициенты

Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри (27-го июля), ставки и коэффициенты

27-го июля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Камило Уго Карабелли , а противостоять в этом поединке будет Томас Мартин Этчеверри.



Теннисное противостояние Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри пройдет 27-го июля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:00 по московскому времени. Хотя Камило Уго Карабелли и Томас Мартин Этчеверри уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Томас Мартин Этчеверри.



Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Камило Уго Карабелли имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27-го июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Томас Мартин Этчеверри. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Камило Уго Карабелли имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Камило Уго Карабелли

В этом сезоне Камило Уго Карабелли демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Камило Уго Карабелли снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Камило Уго Карабелли является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Камило Уго Карабелли не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Камило Уго Карабелли еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Томас Мартин Этчеверри

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Томас Мартин Этчеверри на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Томас Мартин Этчеверри демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Томас Мартин Этчеверри имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Томас Мартин Этчеверри намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Томас Мартин Этчеверри не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Томас Мартин Этчеверри будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Томас Мартин Этчеверри и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Томас Мартин Этчеверри умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри

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Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри. Прогноз, ставки на матч(27.07.21)

Камило Уго Карабелли

Камило Уго Карабелли не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Камило Уго Карабелли любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Камило Уго Карабелли умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Камило Уго Карабелли не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Камило Уго Карабелли умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Томас Мартин Этчеверри

На этом турнире Томас Мартин Этчеверри играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Томас Мартин Этчеверри надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Томас Мартин Этчеверри находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Томас Мартин Этчеверри считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Камило Уго Карабелли и Томас Мартин Этчеверри. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри: будет сделан акцент на атакующий теннис

Камило Уго Карабелли и Томас Мартин Этчеверри которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Камило Уго Карабелли имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Томас Мартин Этчеверри хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Камило Уго Карабелли. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Томас Мартин Этчеверри умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Камило Уго Карабелли довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Томас Мартин Этчеверри вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Камило Уго Карабелли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Камило Уго Карабелли — Томас Мартин Этчеверри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Камило Уго Карабелли и Томас Мартин Этчеверри. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Камило Уго Карабелли и для Томас Мартин Этчеверри, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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