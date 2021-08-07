Прогноз Хайме Пла Мальфейто — Джей Дилан Хара Фриенд (07.08.2021), ставки и коэффициенты

Хайме Пла Мальфейто — Джей Дилан Хара Фриенд. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (07.08.21)

07.08.2021 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Хайме Пла Мальфейто , а противостоять в этом поединке будет Джей Дилан Хара Фриенд.



Так как Хайме Пла Мальфейто в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Джей Дилан Хара Фриенд, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 07.08.2021. Но, доказать обратное Хайме Пла Мальфейто все же сможет в 14:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хайме Пла Мальфейто — Джей Дилан Хара Фриенд:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Хайме Пла Мальфейто — Джей Дилан Хара Фриенд, которая пройдет 07.08.2021 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Хайме Пла Мальфейто

Пока Хайме Пла Мальфейто не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Хайме Пла Мальфейто находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Хайме Пла Мальфейто будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Хайме Пла Мальфейто довольно неплохо играет на данном покрытии.



Джей Дилан Хара Фриенд

На этом турнире Джей Дилан Хара Фриенд играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джей Дилан Хара Фриенд все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джей Дилан Хара Фриенд не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джей Дилан Хара Фриенд уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джей Дилан Хара Фриенд на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джей Дилан Хара Фриенд пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Хайме Пла Мальфейто и Джей Дилан Хара Фриенд. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Хайме Пла Мальфейто и Джей Дилан Хара Фриенд продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Хайме Пла Мальфейто — Джей Дилан Хара Фриенд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.08.21)

Хайме Пла Мальфейто

В этом сезоне Хайме Пла Мальфейто демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Хайме Пла Мальфейто уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Хайме Пла Мальфейто любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Хайме Пла Мальфейто часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Хайме Пла Мальфейто умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Джей Дилан Хара Фриенд

Выступать в зале Джей Дилан Хара Фриенд не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джей Дилан Хара Фриенд старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джей Дилан Хара Фриенд принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джей Дилан Хара Фриенд демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джей Дилан Хара Фриенд даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джей Дилан Хара Фриенд хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хайме Пла Мальфейто — Джей Дилан Хара Фриенд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хайме Пла Мальфейто и Джей Дилан Хара Фриенд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хайме Пла Мальфейто и Джей Дилан Хара Фриенд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хайме Пла Мальфейто и Джей Дилан Хара Фриенд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хайме Пла Мальфейто и Джей Дилан Хара Фриенд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хайме Пла Мальфейто — Джей Дилан Хара Фриенд: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хайме Пла Мальфейто имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хайме Пла Мальфейто и Джей Дилан Хара Фриенд отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джей Дилан Хара Фриенд в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хайме Пла Мальфейто превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джей Дилан Хара Фриенд сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хайме Пла Мальфейто гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хайме Пла Мальфейто — Джей Дилан Хара Фриенд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хайме Пла Мальфейто и Джей Дилан Хара Фриенд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хайме Пла Мальфейто и Джей Дилан Хара Фриенд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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