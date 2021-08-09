Прогноз Айдукович/Фатич — Мерино/Мочизуки (10-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Айдукович/Фатич — Мерино/Мочизуки. Прогноз, ставки на матч (10.08.21)

10.08.2021 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Айдукович/Фатич , а противостоять в этом поединке будет Мерино/Мочизуки.



Айдукович/Фатич сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10.08.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мерино/Мочизуки. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мерино/Мочизуки, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Айдукович/Фатич — Мерино/Мочизуки. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 10.08.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Айдукович/Фатич — Мерино/Мочизуки вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Айдукович/Фатич и Мерино/Мочизуки не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Айдукович/Фатич

Этот турнир Айдукович/Фатич проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Айдукович/Фатич может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Айдукович/Фатич однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Айдукович/Фатич имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Айдукович/Фатич левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Айдукович/Фатич хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мерино/Мочизуки

На этом турнире Мерино/Мочизуки играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мерино/Мочизуки все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мерино/Мочизуки не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мерино/Мочизуки уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мерино/Мочизуки на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мерино/Мочизуки пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Айдукович/Фатич» — «Мерино/Мочизуки»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Айдукович/Фатич и Мерино/Мочизуки. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Айдукович/Фатич и Мерино/Мочизуки должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Айдукович/Фатич — Мерино/Мочизуки. Прогноз, ставки на матч(10.08.21)

Айдукович/Фатич

Несмотря на внушительный возраст, Айдукович/Фатич демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Айдукович/Фатич гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Айдукович/Фатич обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Айдукович/Фатич снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Айдукович/Фатич может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Мерино/Мочизуки

Мерино/Мочизуки лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мерино/Мочизуки играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мерино/Мочизуки начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мерино/Мочизуки выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мерино/Мочизуки сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Айдукович/Фатич — Мерино/Мочизуки Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Айдукович/Фатич и Мерино/Мочизуки. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Айдукович/Фатич и Мерино/Мочизуки встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Айдукович/Фатич и Мерино/Мочизуки довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Айдукович/Фатич и Мерино/Мочизуки подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Айдукович/Фатич — Мерино/Мочизуки: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Айдукович/Фатич и Мерино/Мочизуки из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мерино/Мочизуки относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мерино/Мочизуки проводит второй или третий матч. А вот Айдукович/Фатич как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Айдукович/Фатич, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Айдукович/Фатич без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Айдукович/Фатич вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Айдукович/Фатич — Мерино/Мочизуки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Айдукович/Фатич и Мерино/Мочизуки. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Айдукович/Фатич и для Мерино/Мочизуки, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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