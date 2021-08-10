Прогноз Марсело Сепулведа — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано (10.08.2021), ставки и коэффициенты

Марсело Сепулведа — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (10.08.21)

10-го августа в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Марсело Сепулведа , а противостоять в этом поединке будет Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



Так как теннисный поединок Марсело Сепулведа — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано пройдет уже 10-го августа, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 16:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Марсело Сепулведа на тот момент намного сильнее, нежели Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марсело Сепулведа — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано:

Марсело Сепулведа имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 10-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Марсело Сепулведа имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Марсело Сепулведа

В этом сезоне Марсело Сепулведа демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Марсело Сепулведа снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Марсело Сепулведа является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Марсело Сепулведа не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Марсело Сепулведа еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

Нынешняя форма, которую демонстрирует Хуан Алехандро Эрнандез Серрано еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Хуан Алехандро Эрнандез Серрано постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Хуан Алехандро Эрнандез Серрано пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Хуан Алехандро Эрнандез Серрано не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Хуан Алехандро Эрнандез Серрано не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Марсело Сепулведа» — «Хуан Алехандро Эрнандез Серрано»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Марсело Сепулведа и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано впервые будут встречаться между собой. Если Марсело Сепулведа уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Марсело Сепулведа демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Марсело Сепулведа – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Марсело Сепулведа — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.08.21)

Марсело Сепулведа

К данному турниру Марсело Сепулведа подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Марсело Сепулведа находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Марсело Сепулведа не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Марсело Сепулведа старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Марсело Сепулведа демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

Несмотря на свой молодой возраст, Хуан Алехандро Эрнандез Серрано демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Хуан Алехандро Эрнандез Серрано уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Хуан Алехандро Эрнандез Серрано станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Хуан Алехандро Эрнандез Серрано, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Хуан Алехандро Эрнандез Серрано умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Марсело Сепулведа — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Марсело Сепулведа и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Марсело Сепулведа и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Марсело Сепулведа и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Марсело Сепулведа и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Марсело Сепулведа — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Марсело Сепулведа и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Марсело Сепулведа сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Марсело Сепулведа – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Марсело Сепулведа и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марсело Сепулведа — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Марсело Сепулведа и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



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