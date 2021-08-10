Прогноз Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос (11-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.08.21)

11 августа в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Роберто Ортега-Ольмедо , а противостоять в этом поединке будет Мэттью Кристофер Ромиос.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11 августа. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Роберто Ортега-Ольмедо и Мэттью Кристофер Ромиос еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос:

До 11 августа осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Роберто Ортега-Ольмедо и Мэттью Кристофер Ромиос не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Роберто Ортега-Ольмедо

В этом сезоне Роберто Ортега-Ольмедо показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Роберто Ортега-Ольмедо сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Роберто Ортега-Ольмедо еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Роберто Ортега-Ольмедо обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Роберто Ортега-Ольмедо играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Роберто Ортега-Ольмедо любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мэттью Кристофер Ромиос

На этом турнире Мэттью Кристофер Ромиос выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Мэттью Кристофер Ромиос снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Мэттью Кристофер Ромиос чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Мэттью Кристофер Ромиос уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Мэттью Кристофер Ромиос зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Роберто Ортега-Ольмедо и Мэттью Кристофер Ромиос впервые будут встречаться между собой. Если Роберто Ортега-Ольмедо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мэттью Кристофер Ромиос пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Роберто Ортега-Ольмедо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Роберто Ортега-Ольмедо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.08.21)

Роберто Ортега-Ольмедо

Роберто Ортега-Ольмедо не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Роберто Ортега-Ольмедо любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Роберто Ортега-Ольмедо умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Роберто Ортега-Ольмедо не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Роберто Ортега-Ольмедо умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Мэттью Кристофер Ромиос

На этом турнире Мэттью Кристофер Ромиос играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Мэттью Кристофер Ромиос надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Мэттью Кристофер Ромиос находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Мэттью Кристофер Ромиос считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Роберто Ортега-Ольмедо и Мэттью Кристофер Ромиос. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Роберто Ортега-Ольмедо и Мэттью Кристофер Ромиос встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Роберто Ортега-Ольмедо и Мэттью Кристофер Ромиос довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Роберто Ортега-Ольмедо и Мэттью Кристофер Ромиос подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Роберто Ортега-Ольмедо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Роберто Ортега-Ольмедо и Мэттью Кристофер Ромиос отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мэттью Кристофер Ромиос в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Роберто Ортега-Ольмедо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мэттью Кристофер Ромиос сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Роберто Ортега-Ольмедо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роберто Ортега-Ольмедо — Мэттью Кристофер Ромиос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Роберто Ортега-Ольмедо и Мэттью Кристофер Ромиос. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Роберто Ортега-Ольмедо и для Мэттью Кристофер Ромиос, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-457461-uae-tbl-zhen-ecuador-tbl-zhen-prognoz-professionala-na-match-11-08-21/