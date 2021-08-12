Даубнерова/Чудейова — Пулхартова/Эрацо Гонсалес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.08.21)

Прогноз Даубнерова/Чудейова — Пулхартова/Эрацо Гонсалес (12-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Даубнерова/Чудейова — Пулхартова/Эрацо Гонсалес 12-го августа 2021 года

12-го августа 2021 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Даубнерова/Чудейова , а противостоять в этом поединке будет Пулхартова/Эрацо Гонсалес.



Буквально несколько дней назад Даубнерова/Чудейова и Пулхартова/Эрацо Гонсалес играли свои матчи, а теперь уже 12-го августа 2021 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 15:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Даубнерова/Чудейова имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даубнерова/Чудейова — Пулхартова/Эрацо Гонсалес:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12-го августа 2021 года откроет его противостояние Даубнерова/Чудейова — Пулхартова/Эрацо Гонсалес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Даубнерова/Чудейова и Пулхартова/Эрацо Гонсалес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Пулхартова/Эрацо Гонсалес может гордиться семью победами, а вот Даубнерова/Чудейова имеет только пять выигранных встреч.

Даубнерова/Чудейова

В большинстве своих выигранных поединков Даубнерова/Чудейова берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Даубнерова/Чудейова с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Даубнерова/Чудейова сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Даубнерова/Чудейова также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Пулхартова/Эрацо Гонсалес

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Пулхартова/Эрацо Гонсалес в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Пулхартова/Эрацо Гонсалес уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Пулхартова/Эрацо Гонсалес уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Пулхартова/Эрацо Гонсалес обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Даубнерова/Чудейова и Пулхартова/Эрацо Гонсалес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Даубнерова/Чудейова и Пулхартова/Эрацо Гонсалес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Даубнерова/Чудейова — Пулхартова/Эрацо Гонсалес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.08.21)

Даубнерова/Чудейова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Даубнерова/Чудейова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Даубнерова/Чудейова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Даубнерова/Чудейова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Даубнерова/Чудейова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Даубнерова/Чудейова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Даубнерова/Чудейова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Пулхартова/Эрацо Гонсалес

На этом турнире Пулхартова/Эрацо Гонсалес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Пулхартова/Эрацо Гонсалес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Пулхартова/Эрацо Гонсалес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Пулхартова/Эрацо Гонсалес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Пулхартова/Эрацо Гонсалес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Пулхартова/Эрацо Гонсалес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Даубнерова/Чудейова — Пулхартова/Эрацо Гонсалес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Даубнерова/Чудейова и Пулхартова/Эрацо Гонсалес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Даубнерова/Чудейова — Пулхартова/Эрацо Гонсалес: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Даубнерова/Чудейова и Пулхартова/Эрацо Гонсалес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Даубнерова/Чудейова и Пулхартова/Эрацо Гонсалес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даубнерова/Чудейова — Пулхартова/Эрацо Гонсалес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Даубнерова/Чудейова и Пулхартова/Эрацо Гонсалес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Даубнерова/Чудейова, и Пулхартова/Эрацо Гонсалес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-458087-prognoz-na-match-anastasiya-gayshun-valeriya-koptu-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-12-08-21/