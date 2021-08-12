Прогноз Канерос Дель Эсте — Солес Де Санто Доминго Эсте (13-го августа), ставки и коэффициенты

Канерос Дель Эсте — Солес Де Санто Доминго Эсте. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Доминиканской Республики (13.08.21)

13 августа в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Доминиканской Республики, в котором на своей площадке местный клуб Канерос Дель Эсте примет соперника по национальному первенству Солес Де Санто Доминго Эсте.



Баскетбольный поединок Канерос Дель Эсте – Солес Де Санто Доминго Эсте пройдет в рамках престижного турнира 13 августа, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 04:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Канерос Дель Эсте.



Канерос Дель Эсте — Солес Де Санто Доминго Эсте. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Канерос Дель Эсте и Солес Де Санто Доминго Эсте. Организаторы турнира собираются провести данную игру 13 августа. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Солес Де Санто Доминго Эсте. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Канерос Дель Эсте, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Канерос Дель Эсте

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Канерос Дель Эсте не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Канерос Дель Эсте придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Канерос Дель Эсте ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Солес Де Санто Доминго Эсте

Прогресс баскетбольного клуба Солес Де Санто Доминго Эсте по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Солес Де Санто Доминго Эсте обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Солес Де Санто Доминго Эсте потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Канерос Дель Эсте собираются 13 августа активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Солес Де Санто Доминго Эсте. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 04:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Канерос Дель Эсте — Солес Де Санто Доминго Эсте (13 августа), ставки и коэффициенты

Канерос Дель Эсте

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Канерос Дель Эсте наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Канерос Дель Эсте сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Канерос Дель Эсте всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Канерос Дель Эсте бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Солес Де Санто Доминго Эсте

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Солес Де Санто Доминго Эсте становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Солес Де Санто Доминго Эсте уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Солес Де Санто Доминго Эсте сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Канерос Дель Эсте — Солес Де Санто Доминго Эсте Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13 августа можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Канерос Дель Эсте — Солес Де Санто Доминго Эсте, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Канерос Дель Эсте — Солес Де Санто Доминго Эсте: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Канерос Дель Эсте провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Канерос Дель Эсте показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Канерос Дель Эсте и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Солес Де Санто Доминго Эсте сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Солес Де Санто Доминго Эсте выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Солес Де Санто Доминго Эсте показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Солес Де Санто Доминго Эсте не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Канерос Дель Эсте — Солес Де Санто Доминго Эсте. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Канерос Дель Эсте лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Канерос Дель Эсте гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Канерос Дель Эсте все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Солес Де Санто Доминго Эсте не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Солес Де Санто Доминго Эсте уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Солес Де Санто Доминго Эсте очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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