Ютсиктенс — ИФК Мальмё: соперники не будут долго запрягать

Прогноз на матч Ютсиктенс — ИФК Мальмё 14.08.21

«Ютсиктенс» – «ИФК Мальмё». 14.08.21. Прогноз и ставки на матч

Футбольный поединок Ютсиктенс — ИФК Мальмё должен был пройти еще два месяца назад, но тогда его сыграть помешали плохие погодные условия. Организаторы чемпионата перенесли его на 14.08.2021, так что теперь игроки команд все же выйдут на поле в 17:00 по Москве. В этом году команды не встречались, а в прошлом оба матча завершились с ничейным результатом. Если же брать всю историю противостояния, то в ней лучшие показатели имеет ИФК Мальмё.



Команда Ютсиктенс и команда ИФК Мальмё, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Ютсиктенс в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Ютсиктенс – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Ютсиктенс сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Ютсиктенс. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Ютсиктенс на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Ютсиктенс только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ютсиктенс — ИФК Мальмё:

Вероятность победы футбольного клуба Ютсиктенс сопоставима с коэффициентом 1.14, а котировкой 12.5 букмекерские конторы оценили ФК ИФК Мальмё. Шансы на ничейный результат составляют 6.5.

Прогноз на матч Ютсиктенс – ИФК Мальмё (Чемпионат Швеции, матч национального перевентсва, воскресенье, 14.08.2021):Футбольный клуб Ютсиктенс получил от букмекеров на свою победу котировку 1.14, а по коэффициенту 12.5 можно сделать ставку на выигрыш ФК ИФК Мальмё. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Ютсиктенс и команды ИФК Мальмё нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Ютсиктенс и команда ИФК Мальмё – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Ютсиктенс – ИФК Мальмё 14.08.21

Футбольный поединок Ютсиктенс — ИФК Мальмё был перенесен на 14.08.2021, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 17:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Ютсиктенс и ИФК Мальмё играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Ютсиктенс и команды ИФК Мальмё нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Ютсиктенс и команда ИФК Мальмё будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Ютсиктенс и команды ИФК Мальмё является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Ютсиктенс – ИФК Мальмё (14.08.2021), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Ютсиктенс и команды ИФК Мальмё на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Ютсиктенс находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды ИФК Мальмё выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды ИФК Мальмё, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Ютсиктенс, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Ютсиктенс и команда ИФК Мальмё не так часто задействуют фланги при атаках.

Ютсиктенс

В последние годы футбольный клуб Ютсиктенс постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Ютсиктенс и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Ютсиктенс забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

ИФК Мальмё

Уже третий сезон подряд футбольный клуб ИФК Мальмё находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба ИФК Мальмё также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу ИФК Мальмё скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Ютсиктенс – ИФК Мальмё

Очень интересное противостояние ждет всех любителей футбола. Команда Ютсиктенс и команда ИФК Мальмё будут определять сильнейшего в очном противостоянии. Оба клуба продемонстрировали в нынешнем сезоне неплохой футбол, поэтому наши эксперты решили проанализировать данный матч, и предложить свои ставки. Итак, фаворитом матча мы видим хозяев поля, которые в родных стенах демонстрируют отличные результаты в нынешнем сезоне. Клуб потерпел в родных стенах всего несколько поражений, что является одним из лучших результатов. Гости, несмотря на то, что показали в выездных матчах достойный футбол, пока не могут похвастаться стабильностью, особенно в матчах с сильными соперниками, поэтому в этом противостоянии мы советуем делать ставки на победу хозяев поля. Относительно общего тотала, то в составе одной и другой команды достаточно футболистов, которые умеют забивать голы буквально из ничего, используя для взятия ворот любую возможность. Это означает, что заявленный букмекерами тотал команды скорее всего перебьют, поэтому мы рекомендуем ставить тотал голов матча на больше. Общее количество нарушений и желтых 4карточек мы тоже рассматриваем на больше, так как эта встреча – принципиальное противостояние для одной и другой команды, поэтому нарушений и предупреждений должно быть много. Общий тотал угловых здесь все же стоит играть на меньше, так как вряд ли соперники позволят друг другу часто атаковать, следовательно, стандартов в этом матче не должно быть много.

В матче будт зафиксирована ничья — 6.5, выиграет в противостоянии Ютсиктенс — 1.14, выиграет в противостоянии ИФК Мальмё — 12.5.



Ютсиктенс — ИФК Мальмё. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Швеции 14.08.2021

В матче команды Ютсиктенс и команды ИФК Мальмё, который состоится в ближайшем туре, обеим командам уже не за что бороться в чемпионате, так как выше по турнирной таблице они вряд ли поднимутся, а вылет из элитного дивизиона клубам не грозит. Учитывая, что менеджеры одной и другой команды заявили о том, что планируют использовать резервные составы в предстоящем матче, наши эксперты полагают, что наиболее интересной ставкой на этот матч является ставка на общий тотал голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой из команд. Напомним, что эти клубы уже встречались между собой в рамках нынешнего чемпионата, тогда, в первом круге, команды с запасом перебили предлагаемый букмекерами тотал. Сейчас, когда над командами не довлеет результат, вполне вероятно, что они сделают это еще раз, тем более, что молодые футболисты захотят проявить себя, чтобы заработать место в основе. Относительно фаворита этого противостояния, здесь мы солидарны с букмекерами, которые полагают, что все же хозяева поля являются небольшими фаворитами в этом матче. Однако от ставок на исход мы воздержимся, так как пока непонятно, какие именно составы выставят менеджеры на эту игру. Несмотря на низкие тоталы нарушений и желтых карточек, мы полагаем, что игра вряд ли будет грубой, так как у футболистов нет мотивации на этот матч, а просто так грубить и ломать соперника никто не будет. Атакующий футбол, в который играют команды, предполагает большое количество угловых, мы думаем, что предложенный тотал угловых команды перебью, поэтому советуем ставить угловые в матчи на больше.

«Ютсиктенс»

Нельзя сказать, что футбольный клуб Ютсиктенс плохо выступает в этом сезоне, но все же если прошлые два года команда финишировала второй в чемпионате, то сейчас занимает лишь пятую строчку в таблице. Побороться за вторую строчку не так просто из-за отставания в восемь очков, но взять бронзу национального первенства намного реальнее, так как для этого необходимо сократить отрыв всего в два очка. В этом сезоне футбольный клуб Ютсиктенс стал слабее играть на выезде, но в родных стенах по-прежнему демонстрирует сильную игру, проиграв лишь один матч, но команде, также ведущей борьбу за еврокубки. У хозяев сильное нападение, так как в составе ФК Ютсиктенс играет лучший нападающий чемпионата, а также имеется надежная оборона, но все же не так просто подняться хотя бы на несколько строчек. Хозяева не проигрывают на протяжении семи туров, в которых было пять побед и два ничейных результата. В лазарете ФК Ютсиктенс находятся резервный голкипер и основной левый полузащитник.



«ИФК Мальмё»

В этом сезоне футбольный клуб ИФК Мальмё продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб ИФК Мальмё демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб ИФК Мальмё дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Ютсиктенс и команда ИФК Мальмё пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Ютсиктенс и команды ИФК Мальмё, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Ютсиктенс» — «ИФК Мальмё»: кто фаворит грядущей встречи?

Ютсиктенс — ИФК Мальмё. Прогноз на футбол (14.08.21)

Эксперты нашего ресурса долго анализировали различные данные касаемо матча команды Ютсиктенс и команды ИФК Мальмё. Напомним, что оба клуба ведут борьбу за выживание, поэтому для ставок, особенно ставок на статистику, матч представляет прямой интерес. В первую очередь, стоит сразу сказать, что ставки на пенальти и удаление в матче являются обязательными. В матчах представителей нижней части турнирной таблицы, где решается судьба: остаться клубу в элитном дивизионе или нет, страсти кипят через край, и частенько в подобных матчах приходит не одно удаление или пенальти. Относительно фаворита в этом матче, то здесь стоит делать ставки на победу команды Ютсиктенс, так как традиционно, выбирая из двух худших футбольных клубов, следует отдавать предпочтение тому, кто выступает в родных стенах. Хотя, в этом матче мы бы не рекомендовали делать большие ставки на исход, все-таки встречаются два не самых лучших представителя турнирной таблицы, всякое может случиться. Общий тотал нарушений и желтых карточек в таком матче мы тоже рекомендуем играть на больше, так как остановок и провокаций в игре будет предостаточно. А вот общий тотал угловых мы бы советовали играть на меньше, так как уровень мастерства команд оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли стоит ждать от них большого количества угловых. Наши эксперты полагают, что это же относится и к общему тоталу забитых голов. Команда Ютсиктенс и команда ИФК Мальмё редко забивают много, поэтому общий тотал матча мы рассматриваем на меньше.

Ютсиктенс — ИФК Мальмё: соперники не будут долго запрягать

Давно мы не описывали такой интересный футбольный матч, как матч, который состоится в рамках чемпионата, и соперниками в котором будут команда Ютсиктенс и команда ИФК Мальмё. Оба клуба уже продемонстрировали отличный уровень подготовки, сумев прекрасно зарекомендовать себя по ходу нынешнего сезона. Несмотря на то, что до конца чемпионата остается не так много времени, эксперты нашего портала делают предположение, что самые ответственные матчи у команд начинаются как раз очным поединком, так как одна из команд после этого матча получит психологическое преимущество, которое, возможно, поможет ей завершить чемпионат на мажорной ноте, добившись поставленных целей. Другому же клубу придется очень непросто, так как необходимо будет не только побеждать в оставшихся матчах, но и надеяться на то, что соперники тоже допустят осечку. Сегодня мы приготовили интересные прогнозы на статистику матча между футболистами команды Ютсиктенс и команды ИФК Мальмё. Мы уверены, что матч понравится всем настоящим любителям футбола, а наши прогнозы позволят сорвать отличный выигрыш в букмекерских конторах.

С данными наставниками футбольные клубы Ютсиктенс и ИФК Мальмё перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Ютсиктенс – ИФК Мальмё: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Ютсиктенс и команда ИФК Мальмё, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.