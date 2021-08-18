МФК Карвина (19) — Фастав (19): хозяева должны брать три очка

МФК Карвина (19) — Фастав (19): прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Чехии до 19 лет 18.08.21

«МФК Карвина (19)» – «Фастав (19)». 18.08.21. Прогноз и ставки на матч

Футбольный поединок МФК Карвина (19) — Фастав (19) должен был пройти еще два месяца назад, но тогда его сыграть помешали плохие погодные условия. Организаторы чемпионата перенесли его на 18.08.2021, так что теперь игроки команд все же выйдут на поле в 12:00 по Москве. В этом году команды не встречались, а в прошлом оба матча завершились с ничейным результатом. Если же брать всю историю противостояния, то в ней лучшие показатели имеет Фастав (19).



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда МФК Карвина (19) и Фастав (19), начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда МФК Карвина (19) сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Фастав (19) прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда МФК Карвина (19) и команда Фастав (19) всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ МФК Карвина (19) — Фастав (19):

С каждым днем коэффициент 3.52 на то, что выиграет футбольный клуб МФК Карвина (19), только падает. А ставить на победу ФК Фастав (19) теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 1.83. На ничью принимаются ставки по котировке 3.98.

Прогноз на матч МФК Карвина (19) – Фастав (19) (Чемпионат Чехии до 19 лет, матч национального перевентсва, воскресенье, 18.08.2021):Футбольный клуб МФК Карвина (19) получил от букмекеров на свою победу котировку 3.52, а по коэффициенту 1.83 можно сделать ставку на выигрыш ФК Фастав (19). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды МФК Карвина (19) и команды Фастав (19) нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда МФК Карвина (19) и команда Фастав (19) – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

МФК Карвина (19) – Фастав (19) 18.08.21

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 18.08.2021 на поле выйдут команды МФК Карвина (19) и Фастав (19). По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 12:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда МФК Карвина (19) и команда Фастав (19) выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда МФК Карвина (19) и команда Фастав (19) находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз МФК Карвина (19) – Фастав (19) (18.08.2021), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды МФК Карвина (19) в противостоянии с футболистами команды Фастав (19) очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды МФК Карвина (19) чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Фастав (19) не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Фастав (19) частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды МФК Карвина (19) должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда МФК Карвина (19) уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды МФК Карвина (19) и команды Фастав (19) – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда МФК Карвина (19) пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда МФК Карвина (19) никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды МФК Карвина (19) будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды МФК Карвина (19) мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

МФК Карвина (19)

В межсезонье руководство футбольного клуба МФК Карвина (19) не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб МФК Карвина (19) был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб МФК Карвина (19) может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Фастав (19)

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Фастав (19) пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Фастав (19) сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Фастав (19) пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем МФК Карвина (19) – Фастав (19)

Матч команды МФК Карвина (19) и команды Фастав (19) в текущем чемпионате не окажет серьезного значения на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба уже решили свои задачи в нынешнем сезоне. Хозяева поля и гости смогли сохранить прописку в чемпионате, а это означает, что и в следующем сезоне эти клубы будут выступать в элитном дивизионе. Исходя из этого, менеджеры обеих команд заявили о том, что в ближайших матчах планируют начать подготовку команд к новому сезону. Это означает, что футболисты резерва будут получать больше времени в официальных матчах. Естественно, резервисты захотят проявить себя, а так как результат матча не имеет особой роли для команды МФК Карвина (19) и команды Фастав (19), то, наиболее вероятной ставкой в этой игре наши эксперты видят ставку на тотал больше забитых мячей. Еще хотелось бы обратить внимание бетторов на такие ставки, как индивидуальный тотал забитых мячей каждой команды. В составе обеих команд действуют известные футболисты, поэтому клубам легко удастся забить по голу в ворота друг друга, поэтому ставка на обе команды забьют – да, тоже выглядит вполне уверенной. Отдельно хотелось бы сказать о ставках на тотал меньше фолов и желтых карточек. Команды вряд ли будут играть грубо, так как никто не захочет получить ненужную травму. А вот ставка на общий тотал угловых на больше – тоже выглядит весьма перспективно, так как свои атаки клубы развивают преимущественно через фланги, следовательно, угловых в матче будет много. Касаемо победителя матча, здесь, все же, мы отдадим предпочтение хозяевам поля, хотя, от ставок на исход рекомендуем воздержаться.

Игра завершится победой МФК Карвина (19) — 3.52, в игре будет ничья — 3.98, игра завершится победой Фастав (19) — 1.83.



МФК Карвина (19) — Фастав (19). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Чехии до 19 лет 18.08.2021

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды МФК Карвина (19) и команды Фастав (19) – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда МФК Карвина (19) явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Фастав (19). Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Фастав (19) видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду МФК Карвина (19) в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды МФК Карвина (19), поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды МФК Карвина (19) на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«МФК Карвина (19)»

После того, как футбольный клуб МФК Карвина (19) проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб МФК Карвина (19) одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб МФК Карвина (19) имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Фастав (19)»

В этом сезоне футбольный клуб Фастав (19) показывает намного лучшую игру, чем в прошлые годы, но все равно команда не может вести борьбу за чемпионский титул. Правда, гости и так идут вторыми в чемпионате, что уже является существенным прогрессом, ведь болельщики уже начали забывать, когда их команда занимала такую высокую позицию. Отставание от лидера слишком большое, так что шансы догнать его лишь теоретические. Тем более, что футбольный клуб Фастав (19) периодически также допускает потери очков, а значит воспользоваться ошибками фаворита вряд ли получится. Игра на выезде уступает домашним результатам, ведь хуже игра в обороне, да и нападение в гостевых поединках действует не настолько результативно. В последних пяти турах гости одержали четыре сухих победы, но и уступили на выезде 2-0 команде с пятой строчки. Серьезных кадровых потерь у футбольного клуба Фастав (19) нет, ведь хоть и травмированы три полузащитника и один защитник, хорошая глубина состава позволит найти им достойную замену.

Статистика и личные встречи

Современные букмекерские конторы предлагают любителям ставок не только ставки до начала игры. С ростом популярности букмекерских контор и увеличения их количества, букмекеры постоянно находятся в поиске и реализации новых предложений для бетторов. Одним из таких предложений стало введение возможности делать ставки на статистику футбольных матчей по ходу игры. Эксперты нашего портала уверены, что такой подход позволит бетторам зарабатывать еще больше денег, так как букмекеры в лайв-ставках на статистику предлагают коэффициенты и события, исходя из текущего счета матча, однако действительность такова, что имея на руках тщательный разбор футбольного матча с учетом всех статистических особенностей игры, можно отлично заработать на ставках в букмекерских конторах. Этим мы и предлагаем заняться. В принципе, прогнозировать можно любой футбольный матч любого чемпионата. Наше внимание привлек матч команды МФК Карвина (19) и команды Фастав (19) – футбольных клубов, которые сейчас ведут борьбу за верхние строчки чемпионатов. Это означает, что сама игра будет бескомпромиссной, оба клуба будут играть только на победу, не пренебрегая грубыми приемами в отношении своих соперников. А тот факт, что команда МФК Карвина (19) и команда Фастав (19) активно используют фланги во время атак, тоже нам на руку, так как это означает, что в матче стоит ждать большого количества угловых. В общем, это лишь небольшой пример разбора футбольного матча. Больше информации и больше прогнозов можно найти ниже. Всем удачных ставок и интересного футбола.

«МФК Карвина (19)» — «Фастав (19)»: кто фаворит грядущей встречи?

МФК Карвина (19) — Фастав (19). Прогноз на футбол (18.08.21)

Не самый тяжелый матч ждет футболистов команды Фастав (19). Лидеры чемпионата отправляются в гости к команде, которая ведет борьбу за выживание, однако, судя по результатам клуба в последних матчах, да и в целом по сезону, вряд ли эта борьба будет успешной. Гости, в принципе, довольно комфортно чувствуют себя в качестве лидера турнирной таблицы, поэтому могут позволить себе не выставлять основной состав. Хотя, даже футболисты резерва гостей существенно превосходят своих соперников в классе. Букмекеры верно оценили шансы команд в этом матче. Команда Фастав (19) должна быть фаворитом, так как возглавляет турнирную таблицу. Анализируя очные матчи этих футбольных клубов, наши эксперты пришли к мнению, что победа гостей в этом матче не будет разгромной, поэтому здесь есть все основания заиграть плюсовой гандикап хозяев поля. Общий тотал забитых мячей мы рассматриваем, отталкиваясь от гола команды МФК Карвина (19), поэтому, велика вероятность того, что клубы перебьют заявленный букмекерами тотал голов. Угловых в матче тоже ожидается много, команда МФК Карвина (19) и команда Фастав (19) всегда в матчах между собой подают много угловых. Общий тотал фолов и карточек мы бы рекомендовали играть на меньше, так как, глядя на предложенный букмекерами тотал, мы полагаем, что он несколько завышен, следовательно, необходимо этим воспользоваться. В принципе, можно было бы заиграть фору желтых карточек команды МФК Карвина (19), так как хозяева поля в нынешнем сезоне играют грубо, однако фора выставлена правильно, возможно, ситуация изменится по ходу матча, тогда можно воспользоваться нашей рекомендацией для лайв-ставок.

МФК Карвина (19) — Фастав (19): хозяева должны брать три очка

Давно мы не описывали такой интересный футбольный матч, как матч, который состоится в рамках чемпионата, и соперниками в котором будут команда МФК Карвина (19) и команда Фастав (19). Оба клуба уже продемонстрировали отличный уровень подготовки, сумев прекрасно зарекомендовать себя по ходу нынешнего сезона. Несмотря на то, что до конца чемпионата остается не так много времени, эксперты нашего портала делают предположение, что самые ответственные матчи у команд начинаются как раз очным поединком, так как одна из команд после этого матча получит психологическое преимущество, которое, возможно, поможет ей завершить чемпионат на мажорной ноте, добившись поставленных целей. Другому же клубу придется очень непросто, так как необходимо будет не только побеждать в оставшихся матчах, но и надеяться на то, что соперники тоже допустят осечку. Сегодня мы приготовили интересные прогнозы на статистику матча между футболистами команды МФК Карвина (19) и команды Фастав (19). Мы уверены, что матч понравится всем настоящим любителям футбола, а наши прогнозы позволят сорвать отличный выигрыш в букмекерских конторах.

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке МФК Карвина (19) — Фастав (19) победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

МФК Карвина (19) – Фастав (19): статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда МФК Карвина (19) и команда Фастав (19), мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.