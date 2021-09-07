Да Сильва/Ровери Сидней — Войцик/Станке: снова ждем результативной игры

Прогноз Да Сильва/Ровери Сидней — Войцик/Станке (07-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Да Сильва/Ровери Сидней — Войцик/Станке (07.09.2021), ставки и коэффициенты

07.09.2021 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Да Сильва/Ровери Сидней , а противостоять в этом поединке будет Войцик/Станке.



Так как Да Сильва/Ровери Сидней в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Войцик/Станке, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 07.09.2021. Но, доказать обратное Да Сильва/Ровери Сидней все же сможет в 13:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Да Сильва/Ровери Сидней — Войцик/Станке. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Да Сильва/Ровери Сидней имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 07.09.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Войцик/Станке. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 13:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Да Сильва/Ровери Сидней имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Да Сильва/Ровери Сидней

В этом сезоне Да Сильва/Ровери Сидней показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Да Сильва/Ровери Сидней играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Да Сильва/Ровери Сидней умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Да Сильва/Ровери Сидней и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Да Сильва/Ровери Сидней будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Да Сильва/Ровери Сидней чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Войцик/Станке

На этом турнире Войцик/Станке играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Войцик/Станке все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Войцик/Станке не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Войцик/Станке уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Войцик/Станке на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Войцик/Станке пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Да Сильва/Ровери Сидней — Войцик/Станке

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Да Сильва/Ровери Сидней и Войцик/Станке. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Да Сильва/Ровери Сидней и Войцик/Станке в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Да Сильва/Ровери Сидней и Войцик/Станке имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Да Сильва/Ровери Сидней — Войцик/Станке (07.09.2021), ставки и коэффициенты

Да Сильва/Ровери Сидней

Да Сильва/Ровери Сидней не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Да Сильва/Ровери Сидней любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Да Сильва/Ровери Сидней умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Да Сильва/Ровери Сидней не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Да Сильва/Ровери Сидней умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Войцик/Станке

На этом турнире Войцик/Станке играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Войцик/Станке надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Войцик/Станке находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Войцик/Станке считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Да Сильва/Ровери Сидней — Войцик/Станке Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Да Сильва/Ровери Сидней и Войцик/Станке начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Да Сильва/Ровери Сидней и Войцик/Станке показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Да Сильва/Ровери Сидней и Войцик/Станке провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Да Сильва/Ровери Сидней и Войцик/Станке действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Да Сильва/Ровери Сидней — Войцик/Станке: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Да Сильва/Ровери Сидней имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Да Сильва/Ровери Сидней и Войцик/Станке отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Войцик/Станке в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Да Сильва/Ровери Сидней превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Войцик/Станке сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Да Сильва/Ровери Сидней гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Да Сильва/Ровери Сидней — Войцик/Станке. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Да Сильва/Ровери Сидней и Войцик/Станке. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Да Сильва/Ровери Сидней и для Войцик/Станке, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-469119-prognoz-na-match-dugazferreyra-silva-lomakinpopko-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-07-09-21/