Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Матео Баррейрос Рейес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.09.21)

Прогноз Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Матео Баррейрос Рейес (08 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Матео Баррейрос Рейес 08-го сентября

08-го сентября в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хуан Алехандро Эрнандез Серрано , а противостоять в этом поединке будет Матео Баррейрос Рейес.



08-го сентября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 19:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Хуан Алехандро Эрнандез Серрано может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Матео Баррейрос Рейес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 08-го сентября, ведь именно в этот день на корте встречаются Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 19:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Хуан Алехандро Эрнандез Серрано имеет на своем счету три победы, Матео Баррейрос Рейес может похвастаться четырьмя.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

В этом сезоне Хуан Алехандро Эрнандез Серрано показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Хуан Алехандро Эрнандез Серрано играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Хуан Алехандро Эрнандез Серрано умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Хуан Алехандро Эрнандез Серрано чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Матео Баррейрос Рейес

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Матео Баррейрос Рейес в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Матео Баррейрос Рейес уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Матео Баррейрос Рейес уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Матео Баррейрос Рейес обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Матео Баррейрос Рейес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Матео Баррейрос Рейес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.09.21)

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

На данном турнире Хуан Алехандро Эрнандез Серрано выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Хуан Алехандро Эрнандез Серрано допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Хуан Алехандро Эрнандез Серрано особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Хуан Алехандро Эрнандез Серрано, это умение играть на травяных кортах.

Матео Баррейрос Рейес

В этом сезоне Матео Баррейрос Рейес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Матео Баррейрос Рейес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Матео Баррейрос Рейес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Матео Баррейрос Рейес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Матео Баррейрос Рейес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Матео Баррейрос Рейес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Матео Баррейрос Рейес: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хуан Алехандро Эрнандез Серрано имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Матео Баррейрос Рейес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хуан Алехандро Эрнандез Серрано превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Матео Баррейрос Рейес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Матео Баррейрос Рейес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Матео Баррейрос Рейес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и для Матео Баррейрос Рейес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-469912-prognozy-i-stavki-na-match-guarachikravchik-nikuleskuruze-08-09-21/