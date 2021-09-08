Игорь Максименко — Семён Шарлай: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Игорь Максименко — Семён Шарлай (09-го сентября), ставки и коэффициенты

Игорь Максименко — Семён Шарлай (09-го сентября), ставки и коэффициенты

09-го сентября в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Игорь Максименко , а противостоять в этом поединке будет Семён Шарлай.



В 06:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Игорь Максименко и Семён Шарлай. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 09-го сентября, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Игорь Максименко — Семён Шарлай:

До 09-го сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Игорь Максименко — Семён Шарлай вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Игорь Максименко и Семён Шарлай не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 06:00 по МСК.

Игорь Максименко

На данный момент Игорь Максименко является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Игорь Максименко однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Игорь Максименко демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Игорь Максименко хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Игорь Максименко часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Семён Шарлай

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Семён Шарлайв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Семён Шарлай играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Семён Шарлай держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Семён Шарлай демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Семён Шарлай находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Игорь Максименко и Семён Шарлай не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Игорь Максименко и Семён Шарлай. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Игорь Максименко — Семён Шарлай 09-го сентября

Игорь Максименко

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Игорь Максименко проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Игорь Максименко в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Игорь Максименко больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Игорь Максименко уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Семён Шарлай

Этот сезон Семён Шарлай проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Семён Шарлай снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Семён Шарлай слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Семён Шарлай допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Игорь Максименко — Семён Шарлай Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Игорь Максименко и Семён Шарлай аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Игорь Максименко и Семён Шарлай обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Игорь Максименко и Семён Шарлай постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Игорь Максименко — Семён Шарлай: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Игорь Максименко имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Игорь Максименко и Семён Шарлай отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Семён Шарлай в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Игорь Максименко превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Семён Шарлай сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Игорь Максименко гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Игорь Максименко — Семён Шарлай. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Игорь Максименко и Семён Шарлай.



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