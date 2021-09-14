Ван Уйтванк/Миннен — Ван Дер Хоек/Шарма: ставим на двойные ошибки

Прогноз Ван Уйтванк/Миннен — Ван Дер Хоек/Шарма (15-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Ван Уйтванк/Миннен — Ван Дер Хоек/Шарма (15-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

15-го сентября 2021 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ван Уйтванк/Миннен , а противостоять в этом поединке будет Ван Дер Хоек/Шарма.



Буквально несколько дней назад Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма играли свои матчи, а теперь уже 15-го сентября 2021 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 12:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Ван Уйтванк/Миннен имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Ван Уйтванк/Миннен — Ван Дер Хоек/Шарма. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 15-го сентября 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ван Уйтванк/Миннен — Ван Дер Хоек/Шарма вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Ван Уйтванк/Миннен

По непонятным причинам Ван Уйтванк/Миннен в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Ван Уйтванк/Миннен теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Ван Уйтванк/Миннен занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Ван Уйтванк/Миннен играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Ван Уйтванк/Миннен имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ван Дер Хоек/Шарма

На этом турнире Ван Дер Хоек/Шарма выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ван Дер Хоек/Шарма снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ван Дер Хоек/Шарма чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ван Дер Хоек/Шарма уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ван Дер Хоек/Шарма зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Ван Уйтванк/Миннен» — «Ван Дер Хоек/Шарма»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Ван Уйтванк/Миннен — Ван Дер Хоек/Шарма (15-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Ван Уйтванк/Миннен

На данном турнире Ван Уйтванк/Миннен выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ван Уйтванк/Миннен выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ван Уйтванк/Миннен допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ван Уйтванк/Миннен особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ван Уйтванк/Миннен, это умение играть на травяных кортах.

Ван Дер Хоек/Шарма

Этот сезон Ван Дер Хоек/Шарма проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ван Дер Хоек/Шарма снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ван Дер Хоек/Шарма слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ван Дер Хоек/Шарма допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ван Уйтванк/Миннен — Ван Дер Хоек/Шарма Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ван Уйтванк/Миннен — Ван Дер Хоек/Шарма: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Уйтванк/Миннен — Ван Дер Хоек/Шарма. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ван Уйтванк/Миннен и Ван Дер Хоек/Шарма сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ван Уйтванк/Миннен, и Ван Дер Хоек/Шарма будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-473900-prognoz-na-match-dimitrovapopa-teyusanu-mihaylovapavlova-15-09-21/