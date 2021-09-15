Прогноз Ана-Мария Торнеан — Илинка Далина Амариеи (16-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Ана-Мария Торнеан — Илинка Далина Амариеи. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (16.09.21)

16.09.2021 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Ана-Мария Торнеан , а противостоять в этом поединке будет Илинка Далина Амариеи.



16.09.2021 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Ана-Мария Торнеан — Илинка Далина Амариеи. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 13:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Ана-Мария Торнеан и Илинка Далина Амариеи одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Ана-Мария Торнеан — Илинка Далина Амариеи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16.09.2021 откроет его противостояние Ана-Мария Торнеан — Илинка Далина Амариеи. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Ана-Мария Торнеан и Илинка Далина Амариеи отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Илинка Далина Амариеи может гордиться семью победами, а вот Ана-Мария Торнеан имеет только пять выигранных встреч.

Ана-Мария Торнеан

На данный момент Ана-Мария Торнеан является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ана-Мария Торнеан однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ана-Мария Торнеан демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ана-Мария Торнеан хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ана-Мария Торнеан часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Илинка Далина Амариеи

На этом турнире Илинка Далина Амариеи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Илинка Далина Амариеи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Илинка Далина Амариеи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Илинка Далина Амариеи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Илинка Далина Амариеи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Илинка Далина Амариеи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ана-Мария Торнеан и Илинка Далина Амариеи. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ана-Мария Торнеан и Илинка Далина Амариеи в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ана-Мария Торнеан и Илинка Далина Амариеи имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Ана-Мария Торнеан — Илинка Далина Амариеи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.09.21)

Ана-Мария Торнеан

Несмотря на внушительный возраст, Ана-Мария Торнеан демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ана-Мария Торнеан гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ана-Мария Торнеан обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ана-Мария Торнеан снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ана-Мария Торнеан может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Илинка Далина Амариеи

Илинка Далина Амариеи лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Илинка Далина Амариеи играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Илинка Далина Амариеи начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Илинка Далина Амариеи выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Илинка Далина Амариеи сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ана-Мария Торнеан — Илинка Далина Амариеи Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ана-Мария Торнеан и Илинка Далина Амариеи. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ана-Мария Торнеан — Илинка Далина Амариеи: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ана-Мария Торнеан имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ана-Мария Торнеан и Илинка Далина Амариеи отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Илинка Далина Амариеи в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ана-Мария Торнеан превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Илинка Далина Амариеи сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ана-Мария Торнеан гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ана-Мария Торнеан — Илинка Далина Амариеи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ана-Мария Торнеан и Илинка Далина Амариеи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ана-Мария Торнеан, и Илинка Далина Амариеи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-474710-yanik-mertens-tristan-sholkate-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-16-09-21/