Эльвина Калиева — Нурия Парризас-Диас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.09.21)

Прогноз Эльвина Калиева — Нурия Парризас-Диас (20 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Эльвина Калиева — Нурия Парризас-Диас 20-го сентября 2021 года

20-го сентября 2021 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Эльвина Калиева , а противостоять в этом поединке будет Нурия Парризас-Диас.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 20-го сентября 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Эльвина Калиева — Нурия Парризас-Диас. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 22:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Эльвина Калиева, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Эльвина Калиева — Нурия Парризас-Диас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 20-го сентября 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Эльвина Калиева и Нурия Парризас-Диас. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 22:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Эльвина Калиева имеет на своем счету три победы, Нурия Парризас-Диас может похвастаться четырьмя.

Эльвина Калиева

В большинстве своих выигранных поединков Эльвина Калиева берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Эльвина Калиева с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Эльвина Калиева сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Эльвина Калиева также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Нурия Парризас-Диас

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Нурия Парризас-Диасв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Нурия Парризас-Диас играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Нурия Парризас-Диас держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Нурия Парризас-Диас демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Нурия Парризас-Диас находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Эльвина Калиева и Нурия Парризас-Диас. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Эльвина Калиева и Нурия Парризас-Диас в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Эльвина Калиева и Нурия Парризас-Диас имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Эльвина Калиева — Нурия Парризас-Диас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.09.21)

Эльвина Калиева

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Эльвина Калиева, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Эльвина Калиева уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Эльвина Калиева старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Эльвина Калиева, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Эльвина Калиева не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Эльвина Калиева все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Эльвина Калиева точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Нурия Парризас-Диас

Выступать в зале Нурия Парризас-Диас не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Нурия Парризас-Диас старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Нурия Парризас-Диас принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Нурия Парризас-Диас демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Нурия Парризас-Диас даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Нурия Парризас-Диас хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Эльвина Калиева — Нурия Парризас-Диас Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Эльвина Калиева и Нурия Парризас-Диас, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Эльвина Калиева и Нурия Парризас-Диас играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Эльвина Калиева, и Нурия Парризас-Диас неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Эльвина Калиева — Нурия Парризас-Диас: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эльвина Калиева имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эльвина Калиева и Нурия Парризас-Диас отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Нурия Парризас-Диас в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эльвина Калиева превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Нурия Парризас-Диас сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эльвина Калиева гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эльвина Калиева — Нурия Парризас-Диас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Эльвина Калиева и Нурия Парризас-Диас. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Эльвина Калиева и для Нурия Парризас-Диас, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-477085-valentin-roer-markus-eriksson-prognoz-i-stavki-ot-specialista-20-09-21/